Dani Calvo se rinde al último debutante en el Oviedo: “Tiene unas cualidad físicas bestiales, de diez”

Dani Calvo encabeza la ambiciosa expedición azul que mañana pondrá rumbo a Huesca para medirse al conjunto local en otra batalla por el ascenso. Y lo hace el central, uno de los capitanes, con confianza en la labor de los suyos. “El desafío es de ganar fuera, nos queda ese pasito. Fuera de casa no perdimos pero no fueron partidos buenos. Cada choque es diferente. El partido del Levante nos refuerza porque ganamos con argumentos futbolísticos. Vamos con esa idea, de ser protagonistas, estar altos, crear muchas ocasiones... Y a ganar”, indicó Calvo en la sala de prensa, donde explicó cómo había vivido el golpe que le obligó a ser sustituido el pasado sábado ante el Levante: “Pasé dos días en casa porque mandaba el protocolo. Fue un golpe duro en al zona lateral de cabeza, intenté seguir pero era imposible porque perdí algo de visión y el sol de cara me dificultaba. Lo más sensato era pedir el cambio. Pero ya estoy bien. A disposición del míster”.

Calvo hizo referencia a la labor de Eze, el defensa nigeriano que debutó ante el Levante supliéndole: “Eze es un chico con una cualidades físicas bestiales, de diez. Un chaval que tiene que ir por el camino de la humildad, de absorber consejos, que ya lo hace, porque le hará progresar más rápido. Es joven y cometerá errores, como yo lo hacía a su edads, pero con humildad mejorará en las situaciones tácticas”.