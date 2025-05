Así afronta el Oviedo Femenino la última jornada: ganar y esperar un favor de las vecinas

El Real Oviedo Femenino afronta la última semana de Liga regular en la Segunda Federación Liga Norte aún con el regusto amargo del empate en Santander, 0-0, de la semana pasada que le costó perder el primer puesto pero con la firme intención de seguir peleando por el ascenso, sea de la forma que sea, la directa o vía el play-off. Como aún tiene opciones de subir sin promoción, las de Andrea Suárez preparan la semana a conciencia para ganar y esperar un favor del Avilés.

La situación es sencilla de explicar. El Oviedo, 61 puntos, recibe el sábado a las 16.30 horas al Cornellá en San Claudio. Las catalanas son últimas y ya han descendido matemáticamente. No parece muy complicado lograr el triunfo. Pero no basta con eso. Además, el Europa, líder desde el pasado fin de semana cuando se impuso 0-2 al Athletic de Bilbao B y que cuenta con 63 puntos, debe tropezar en la visita de un Avilés sin objetivos clasificatorios en juego porque ya ha salvado la categoría. Como las azules tienen a su favor el goal-average particular, un triunfo del Oviedo unido a un empate del Europa le valdría a las de Andrea Suárez para ascender a la Primera Federación Femenina, segunda en importancia tras la LigaF.

Así que los planes de las azules son claros: ganar para meter presión al Europa. Eso y esperar un favor del Avilés, claro. De todas maneras, las azules también están mentalizadas para la disputa del play-off que les llevaría a tierras canarias para enfrentarse a las segundas clasificadas del Grupo Sur. Antes de la disputa de la última fecha del campeonato, el segundo puesto es del CD Akeki de Tenerife B, filial -aunque con jugadoras de más edad que un filial al uso- del potente conjunto chicharrero que en la LigaF marcha quinto en la tabla, por lo que no se presume como un rival sencillo. El otro posible rival, en el caso de que tropiece el Akeki es el Real Unión también de Tenerife.