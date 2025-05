Paunovic alaba el rol de uno de los futbolistas con menos minutos: “Su paciencia y actitud son ejemplares”

Veljo Paunovic afronta el duelo de El Alcoraz con la confianza plena en sus hombres tras los últimos resultados. El serbio aún no conoce la derrota. Cree en un triunfo que renovaría las opciones azules por el ascenso.

Los lesionados. “Buenas noticias en ese aspecto, recuperamos a Ilyas, Braat y Pomares. A Paulino le queda una semana más para estar bien”.

Aportación de todos. “En el trabajo del día a día puedes reforzar a todos los que están trabajando. Y hemos demostrado que no nos pesa tomar las decisiones y ponemos al que pensamos que nos puede dar mejor rendimiento. Esta semana reforzamos mucho a Paraschiv. Lleva pocos minutos y ha sido un ejemplo en el día a día. La paciencia y la actitud es ejemplar. Debo reconocerle a los que juegan menos, estamos muy contentos de tener un grupo enchufado y noble para entender su rol”.

Chaira y su función. “La vuelta de un jugador importante en la temporada, es fundamental para la moral. En estos 5 partidos necesitamos a todos disponibles”.

Apercibidos de sanción. “Estamos pendientes, buscamos ser cautos con las faltas, en qué parte del campo. Saber las tarjetas que nos podemos permitir por ser último recurso. Trabajamos en caso de baja de poder tener reemplazo”.

Un extremo y otro más por dentro. “La disponibilidad nos ha obligado a buscar soluciones, y las cualidades de los jugadores. Los que están enchufados, que demuestran que quieran jugar, y buscamos creatividad. Tenemos muchos jugadores versátiles”.

Portillo y Cazorla. “No veo porqué no pueden jugar juntos. Buscamos creatividad, la forma mejor de atacar, que funcionen todos bien. No veo problema en que jueguen juntos”.

Fuera de casa. “Es la tarea pendiente: ganar fuera. Estamos mejorando pero a estas alturas hay que conseguir el rendimiento perfecto. Fuera de casa buscamos ganar. No será fácil, todo lo contrario. Los rivales pelean por lo suyo, pero es necesario ganar”.

El Huesca. “Esperamos un partido disputado. Necesitamos estar al máximo de nuestras posibilidades. La manera de trabajar no cambia por el sistema del rival, pero sí estamos pendientes. Nuestra preparación se basa en qué podemos mejorar y en lo que busquemos en el partido”.

Imagen ante el Levante. “Me gustaría esa imagen y ser protagonistas, man tener los momentos de juego, con el balón, proponiendo. En la segunda parte del otro día fue afectado por las lesiones”.

Datos físicos. “Me baso en los datos, vemos que el equipo tiene números importantes de rendimiento, desde nuestro primer partido me baso, no miro más atrás. Ha habido un aumento. No siempre podremos aumentar, estamos llegando a nuestro límite. Eso buscamos. Debemos estar en él”.