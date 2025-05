El Cuco Ziganda también cree: "A otros les pesa el momento y al Oviedo, no"

Cree el oviedismo en un final feliz de temporada, a dos puntos ahora del ascenso directo, y lo hace también José Ángel Ziganda, el entrenador del Oviedo con más partidos en Segunda, que disfruta con el momento del equipo dirigido por Paunovic. "La sensación de los últimos partidos es que está haciendo lo que tiene que hacer para ganar", explicó el Cuco, invitado por la asociación Les Sacaveres para un coloquio en el marco de los actos del Centenario del Real Oviedo.

Para Ziganda, el regreso a Oviedo supone "buenos recuerdos, tanto para mi mujer como para mí. Nos cambia la cara, sonreímos. Tenemos la sensación de volver a casa. Lo que más noto es ese cariño de la gente. Me aprecian, me valoran y tienen buen concepto de ti. En Oviedo me siento como en casa", explicó el Cuco antes del coloquio.

El técnico comentó que "en lo personal, la de Oviedo fue una experiencia de diez. Por la gente que conocí y por cómo lo vivió la familia. Profesionalmente hubo de todo, pero me quedo con la salvación del primer año y con ese tercero en el que faltó la guinda, o algo más. Lo disfruté muchísimo. Me identificaba con el equipo, con la plantilla. Recuerdo mi etapa en Oviedo con muchísima alegría y orgullo. Sentía que estaba haciendo lo que me gustaba y en un lugar con el que me identificaba. Y mucha gente se identificaba con lo que estábamos haciendo".

Sobre el momento de los azules en la temporada, Ziganda analizó que "mientras a otros equipos les está pesando el momento, al Oviedo, no. Lo está sabiendo afrontar. Contra el Levante, por ejemplo, que era un rival muy bueno, tenía que hacer un gran partido para ganar y así lo hizo". Y fue preguntado por el Cuco por los candidatos al ascenso: "¿Ahora? Dios dirá, porque hay cuatro equipos ahí metidos en la pelea. El que mejor sepa llevar este momento será el que suba".

Durante los 60 minutos que duró el coloquio, Ziganda recordó su feliz etapa en el Oviedo. Explicó ante la insistencia del expresidente Manolo Lafuente, uno de los participantes, su salida del club. "No hay que darle vueltas. Me llamaron para venir pero no para continuar. Pasó una semana desde que acabó la Liga y no me ofrecieron continuar, luego sí lo hicieron, pero después del año que hicimos cuando ves esas dudas…", comentó Ziganda, que decidió firmar con el Huesca.

También tuvo palabras para los jugadores que entrenó en Oviedo, Brugman, Luismi, Lunin o Grippo, entre los de fuera, y Borja Sánchez, Lucas -que estuvo presente en el acto- o Mier de los de casa. "Esa plantilla de mi tercer año, con esa mezcla de jugadores de la cantera, con otros con hambre y con veteranos era muy interesante", comentó.