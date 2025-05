El vestuario siente la pasión del oviedismo: "Habrá 2.000 oviedistas en Santander y todo Oviedo pegado a la televisión; son un un motor para nosotros"

Nacho Vidal atendió a los medios esta tarde, antes de la primera sesión de la semana celebrada en El Requexón. El lateral analizó la situación del equipo de cara al último mes de competición en la igualada Segunda.

Resaca del triunfo ante el Huesca. “Cada fin de semana estoy pendiente de los resultados, hay mucho en juego. Se han dado dos resultados que nos beneficias. Hicimos nuestros deberes y tenemos que seguir creciendo y corrigiendo detalles. Y afrontar cada partido como una final, sabemos la responsabilidad que tenemos”.

Liberación contra el Levante. “Desde que llegué en enero es el mejor momento a nivel anímico. Hay un componente mental muy grande, estamos en un buen momento. Todos nos sentimos muy partícipes. Eso es muy importante”.

El resto de resultados. “Estaba en Alicante con la familia, pero estoy pendiente de lo que está bajo mi control, que es estar ya preparado, los resultados se darán o no, pero hay que hacer lo que está en nuestra mano.”

Posición. “Estamos en una situación idílica, dependemos de nosotros. Veo más una responsabilidad muy grande, estamos comprometidos con lo que quiere el mister, el objetivo a la vista,. Lo tenemos que gestionar. Lo hubiéramos firmado, estamos en un buen momento.,

Diferencias con el último mes de Calleja. “Cogimos una racha de partidos complicados, pero no creo que haya tantísima diferencia. Hay una parte mental muy grande eso se refleja a nivel de juego. No hay que comparar. El mister ha llegado con una energía terrible y nos ha contagiado. Todos nos sentimos partícipes, eso suma. Los que parten de inicio y lo que juegan luego. Todos metidos y comprometidos. Eso se respira, se ve unión en el equipo, es la base”.

Comparación con la última vez que jugó en Segunda. “La sensación es la misma, todos los partidos son complicados. Es una norma en Segunda, todos te pueden complicar, Hay mucho ritmo, duelos, disputas, poco tiempo para pensar. Se resuleve todo en pequeños detalles, No ha cambiado tanto, no ha pasado tanto tiempo y no he viusto tanto cambio., Es una Liga complicada, hay que lidiar con todos los momentos”.

La recta final. “No creo que haya que mirar tanto la clasificación. Es una Liga larga, cualquiera te puede complicar, mira el Cartagena, y a lo mejor el Racing contaba con esos tres puntos... No hay que ceñirse a la tabla, mejor al partido, a los detalles, a la unión del grupo”.

Partidazo ante el Racing. “Gusta jugar estos partidos. Hay mucho en juego. Tenemos una gran responsabilidad, todos lo queremos jugar. Son un gran equipo, nosotros también. Me ciño a lo nuestro, a estar frescos, bien, y a sufrir por momentos. Habrá 2.000 oviedistas en la grada y todo Oviedo pegado a la televisión. Es un motor para nosotros. Nos da mucho orgullo que estén tan a full con nosotros. Estamos preparados para partidos así. Iremos a competir de tú a tú”.

Momento personal. “Yo me veo bien, venía de participar poco, no llego muy mermado. Por mí como si se alarga la Liga 20 partidos más. Como venía de tiempo sin jugar ahora estoy disfrutando de ser importante quiero alargarle. Trato de cuidarme y de llegar en las mejores condiciones. Y en el lateral izquierdo se ve con naturalidad, los dos –Rahim y Pomares- pueden dar buenos minutos. Necesitamos de todos. Siento que todos estamos en la misma página, que es una frase que dice mucho el míster. Vamos de la mano, se ve después de los partidos, todos celebramos igual”.

La defensa. “Nos han hecho tres goles y dos a balón parado con el nuevo míster. Concedemos pocos, es la línea que teníamos antes también, desde que estoy aquí. Voy a lo mejorable: hay que defender mejor en el balón parado. El Eibar se nos van dos puntos y en Huesca se nos complica. Hay que mejorar en eso”