Reunión clave en el Tartiere para la ciudad deportiva: el Oviedo acelera la compra de los terrenos de La Belga

Con el Carlos Tartiere como escenario, el Real Oviedo se reunió ayer con el empresario asturiano propietario de la finca de La Belga, Siero, para acelerar la compra de los terrenos, unos 170.000 metros cuadrados, que se convertirían en la anhelada ciudad deportiva del futuro. No quiere Pachuca que el asunto se dilate más de la cuenta y de ahí la celebración del encuentro con los abogados del club presentes. Aún no se ha firmado nada, pero fuentes conocedoras de la operación hablan de "acuerdo inminente", a falta aún de limar algunos detalles. El paso adelante dado por el Oviedo llega después de que la semana pasada el club presentará de manera formal sendas propuestas al Ayuntamiento de la capital sobre El Asturcón y La Pixarra. Así que el Oviedo no deja morir del todo la opción de la capital mientras acelera en dirección a La Belga. No quiere el club llevarse un tercer fiasco en su proyecto para su hogar del futuro.

Martín Peláez y Jesús Martínez. | MARCOS LEÓN

Tiene prisa el Real Oviedo por cerrar su ciudad deportiva. Es la idea que suelen mencionar las distintas fuentes relacionadas con la compra de terrenos para su futura casa cuando se pregunta por la actitud de los rectores azules. De hecho, la celebración del encuentro de ayer fue a insistencia azul e hizo que el dueño de la finca sierense, en una operación desvelada al detalle por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 23 de abril, tuviera que alterar su agenda.

La reunión tuvo lugar desde las 13.00 horas en el antepalco del Carlos Tartiere. Además del presidente, Martín Peláez, acudieron los abogados del club, del despacho Verae, con Javier de la Orden a la cabeza, recién llegados desde Segovia. En los últimos días, los abogados habían estudiado la operación y perfilando diversos matices jurídicos. También se celebró una reunión en Madrid la semana pasada para limar aristas.

El encuentro en el estadio sirvió para seguir avanzando, sobre todo en materia jurídica, y las partes salieron satisfechas del mismo. Con toda la precaución posible a la vista de cómo acabaron los dos intentos anteriores, en el club reina el optimismo con que la operación por La Belga pueda llegar a buen puerto. Hay un ejemplo que resume el sentir azul: al término de la reunión, Peláez y el empresario asturiano se fotografiaron en el antepalco del Tartiere. Fue a petición del propio club. Algunos creen que será la foto que, en el caso de cerrarse todos los flecos, ilustrará el anuncio de la compra de los terrenos por el Real Oviedo.

La Belga empezó a encajar en los intereses azules desde que, hace más de un mes, los rectores carbayones conocieran in situ las condiciones del terreno. De culminarse la operación, de la que informó este periódico hace dos semanas, supondría la adquisición de unos terrenos considerablemente más grandes que los de La Manjoya (anterior ubicación deseada y que se canceló por la contaminación de los terrenos), que constaban de 70.000 metros cuadrados. Ahora son 170.000. Y a un precio similar, en torno a los 2,5 millones. De ahí que el Oviedo no haya dudado a la hora de lanzarse a por la opción de La Belga.

Los terrenos ubicados en suelo sierense son de un empresario asturiano, que fue adquiriendo una a una las fincas hasta controlar unos 370.000 metros cuadrados sobre la que maneja dos ofertas independientes y complementarias, el complejo deportivo del Oviedo y un centro ecuestre de talla internacional. De las dos negociaciones, la del club azul es la más avanzada.

Alternativas en Oviedo

Pero la opción de La Belga, aunque apunta a ser la definitiva, no es la única sobre la mesa. El club se cubre las espaldas, para no repetir errores del pasado más reciente, y mantiene viva una doble vía con el Ayuntamiento de Oviedo. La semana pasada, el miércoles concretamente, el club presentó sendas propuestas formales por los terrenos municipales de El Asturcón y La Pixarra, informando sobre la utilidad que se haría en ellos e incluso una valoración económica de lo que podría pagar por los mismos.

Los dos escenarios de la capital se ejecutarían de forma distinta. Mientras que por La Pixarra hay una oferta económica concreta para adquirir los terrenos, en el caso de El Asturcón, de mayor valor, lo que pide el Oviedo es una concesión demanial, la cesión de los terrenos al club pero manteniéndose como propiedad municipal, para los próximos 50 años.

Las dos ofertas están en manos del Ayuntamiento, a la espera del dictamen de los técnicos, por lo que es un doble vía que, aunque parece con menos posibilidades, aún no se puede descartar. No habrá resolución por parte de los técnicos hasta la semana que viene y el Consistorio tiene previsto reunirse con Peláez para comunicarle los resultados en persona.

El Oviedo quiere cerrar cuanto antes su ciudad deportiva, asunto enquistado desde su llegada. Falló el primer proyecto en Latores, en unos terrenos sobre los que Jesús Martínez encabezó un simbólico acto, por la presunta dilación en los plazos. El segundo, en La Manjoya, también se fue al garete, con el proyecto ya perfilado, por la contaminación de la finca. Ahora, el club quiere amarrar cada detalle antes de lanzarse, de ahí que mantenga varias vías abiertas, aunque con la finca de La Belga, en un terreno que limita al oeste con un camino que une las urbanizaciones de La Fresneda y Soto de Llanera y al este con la carretera militar que lleva al acuartelamiento de Cabo Noval, como favorito.