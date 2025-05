La Belga, el centenario y una lucha política: las claves en la elección de la ciudad deportiva del Oviedo

Es la decisión más trascendental en la que trabaja el club por varias razones. En primer lugar, por la visión más práctica, la que dice que será clave de cara al futuro inmediato. Una ciudad deportiva podría albergar fútbol durante décadas. Pero también hay un extra sentimental, esa coincidencia con el centenario del Real Oviedo en el que el Grupo Pachuca quiere dejar su sello. Por eso, la elección del terreno ideal para construir la futura ciudad deportiva del conjunto azul es de tal calado.

El club decidirá en los próximos días la ubicación definitiva de su futura casa con todos los focos apuntando a la finca de 170.000 metros cuadrados ubicada en La Belga, en Siero. La reunión celebrada el martes en el antepalco del Tartiere, de la que informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, entre el presidente azul Martín Peléaz, los abogados de Verae y el dueño de los terrenos sirvió para avanzar de forma básica por un acuerdo que algunas partes conocedoras de la situación hablan de "inminente".

No obstante, el club no quiere caer en errores del pasado, y de ahí que no haya cerrado del todo la puerta a seguir en Oviedo. La semana pasada presentó dos proyectos en el municipio, para comprar los terrenos de La Pixarra y para una concesión a 50 años de El Asturcón. Los técnicos del Consistorio estudian las ofertas presentadas por Peláez pero no habrá respuesta hasta la semana que viene. La sensación es que el trámite es un movimiento del Oviedo para tener alternativas en la recámara y, de paso, volver a dulcificar las relaciones con el Ayuntamiento, tirantes tras el cruce de declaraciones por la polémica con El Asturcón.

La previsible salida hacia La Belga supondrá que la ciudad deportiva siga en suelo fuera de Oviedo, como sucede desde hace décadas con El Requexón. Era una línea roja que se había marcado el Alcalde Canteli pero que tras los frustrados intentos por Latores y la La Manjoya parece haberse suavizado. La relación club-Ayuntamiento no ha sido tan fructífera como se esperaba con la ciudad deportiva y ahora parece que Siero, con la insistencia desde hace años de Ángel García Cepi (al que diversas fuentes señalan como clave en la candidatura de La Belga) está más cerca que nunca de llevarse el gato al agua.

El Oviedo, acuciado desde México, es el principal interesado en cerrar cuanto antes este capítulo. Sabe lo que hay en juego, en cuanto a reputación y, sobre todo, en cuanto a proyecto de futuro. Y todo ello, con el centenario azul asomando por la esquina.