Paunovic se calza la armadura ante la batalla de Santander: "Debemos ser 300 espartanos que trabajan a diario"

El Oviedo ultima los preparativos de cara a la final de Santander. El conjunto azul cuajó su penúltima sesión de entrenamientos antes de visitar El Sardinero y Paunovic se pasó por la sala de prensa para compartir sus impresiones sobre el equipo.

Fede Viñas y el resto de los tocados. "En principio se ha reincorporado, ha trabajado bien y creemos que estará disponible para el partido. En general no me gusta cambiar porque creo que eso confunde a los jugadores, pero a veces son necesarios debido a las circunstancias. Pero no quiero quitarme esa posibilidad, pero me gusta la consistencia en el trabajo".

La final de Santander. "Es un partido emocionante. El control de las emociones es muy importante y saber gestionar eso ayuda muchísimo para el choque, que se prevé intenso y puede pasar de todo. Dentro de lo que se pueda, claro. Hay emociones que juegan a favor y que levantan partidos. El coraje, la solidaridad, la empatía... Eso siempre es bienvenido. Hay que seleccionar bien lo que es productivo. Pero la barrera entre lo negativo y lo positivo es muy fina".

Las expectativas. "No estoy pendiente de lo que se dice, pero creo que estos diez partidos nos los hemos tomado como una liguilla aparte, y vamos de partido a partido. Cada uno ha tenido sus matices. Ahí están para analizar, pero siempre vamos con las ideas claras, sabiendo lo que buscamos en cada encuentro. Necesitamos estar bien organizados, continuar con nuestra manera de atacar y provocar que el rival tenga que ajustarse a nuestro juego".

El trabajo diario. "Es fundamental que la gente esté ilusionada, algo que se ha generado con el trabajo y con lo que el equipo muestra. La hoguera es una buena metáfora, pero hay que mantenerlo y seguir trabajando con humildad. Ser como los 300 espartanos que trabajan a diario con un buen ambiente. Sabemos las expectativas que tenemos con nuestra afición".

La importancia del duelo en El Sardinero. "Cada partido ha sido el más importante desde que hemos venido. Todos los afrontamos al máximo de nuestras capacidades y con toda la atención. Sigue siendo un partido más, de los más importantes. Dentro de eso, independientemente de lo que pueda pasar, pensamos que no es el definitivo, aunque podría serlo".

El Racing. "No me gusta anticipar ni dejar intuir nada. El rival es muy buen equipo y está por sus propios méritos en la tabla. Va a disputar, al igual que nosotros, el ascenso. Esperamos a un rival que sepa cómo jugar el partido que tiene por delante".

Salir descontento de El Alcoraz. "En el vestuario de Huesca se dieron cuenta de lo que dije en sala de prensa. No quería poner el dedo en la llaga, pero sí corregimos cosas y dijimos que determinadas acciones no se podían repetir. Nuestra meta es mejorar y mejorar y corregir los errores que podamos tener, y manteniendo también el ambiente del grupo".

Los posibles dibujos. "Preparar el partido sabiendo los jugadores que van a iniciarlo es una bendición porque hoy en día, con las lesiones, es complicado. Sinceramente, lo que busco es el rendimiento inmediato. El que esté, que esté. Siempre todo un punto de referencia, pero necesito a la gente lista y los tengo prácticamente a todos disponibles. A partir de ahí haré lo que sea mejor para el equipo".

El trabajo físico. "Siempre es importante cómo nos recuperamos de los esfuerzos de los partidos. Hemos visto que son duelos de máxima exigencia física y emocional, lo que hace que el jugador sienta más el cansancio. Pero creo que es algo que hemos manejado bien, con un trabajo intenso y descanso para estar a la altura de los encuentros".

Sentir apoyo o responsabilidad. "Las dos cosas. Es importante saber que estás arropado y que la afición tiene expectativas. Es algo que nosotros también tenemos y estamos alineados, por lo que lo daremos todo. Por todos ellos. Por los que nos importa este club y la historia".