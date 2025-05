"No hay duda, es el año": así viajarán algunos de los miles de hinchas azules que tomarán las calles de Santander

Más de 2.000 almas oviedistas teñirán de azul las gradas de El Sardinero en una de esas citas que alimentan la ilusión del ascenso. La cercanía con Santander ha facilitado la movilización. La hora del partido, las 14, es una bendición para viajar, no así para ver fútbol. ¿A qué hora comer? ¿Desayunar fuerte o ya merendar con ganas? Sea como fuere, el horario permite ir y volver en el día, sin necesidad de hotel ni maletas. El plan es perfecto. Se anima el domingo, se sufre o se celebra, y el lunes, cada cual a lo suyo como si nada. Todo el mundo a sus quehaceres habituales.

Hay un mantra que recorre el oviedismo en este tramo final de la temporada, repetido casi como una plegaria al nuevo pontífice, León XIV. "Es el año. Este año peleamos por todo". Una frase que, lejos de ser consigna vacía, se pronuncia con los ojos encendidos de los que han visto de todo y aún creen. Y de los que no lo han visto, también, que hay mucho joven entre las gradas y el Oviedo lleva fuera de la categoría de oro un cuarto de siglo.

Entre los que estarán esta tarde en los Campos de Sport racinguistas, figuran más de cuarenta socios de la Peña Azul Herrero. Esta asociación, una de las más viajeras del oviedismo, ha fletado un autocar para sumarse a la marea azul. No es la primera vez, ni será la última. "Cada vez que podemos viajamos, porque entendemos que eso es oviedismo", dice Alberto Álvarez, presidente de Herrero. "El presi", como lo llaman con afecto los suyos, insiste en que la peña no es solo una agrupación de hinchas, sino "una familia". "Hemos vivido muchas cosas juntos. Es normal que nos tengamos tanto cariño", añade. La expedición saldrá temprano, a las 8 en punto, rumbo a Cantabria. Pararán en Bezana, una localidad cercana a la capital, donde cargarán pilas antes de llegar a la previa en Santander. Aunque, siendo sinceros, la fiesta empieza ya en el autobús. Entre anécdotas, cánticos y micrófono en mano, los viajes se convierten en pequeñas celebraciones itinerantes. Miguel Giraldo, por ejemplo, es un clásico. No se separa de su llamativa boina, llena de pines oviedistas, ni para dormir. "Nos cuenta de todo, y es para morirse de risa con él", aseguran Juani y Amparo Rubio, dos hermanas inseparables que rara vez se pierden un desplazamiento con su equipo del alma.

Una vez en Santander, se unirán al resto de aficionados que teñirán las calles de azul. La Asociación de Peñas del Real Oviedo ha llenado diez autobuses, a los que se suman otros tantos fletados por cuenta propia. Será un desembarco en toda regla. El Sardinero se convertirá, por unas horas, en territorio oviedista.

"Vamos a ganar. Y este año subimos. Esperemos que cuanto antes. ¡Hala Oviedo!", grita Herrero, en nombre de tantos. No es solo una declaración de intenciones. Es un deseo que vibra en cada garganta azul. Y hoy, en Santander, puede darse el primer paso para cumplir el deseo de retornar de una vez a Primera.