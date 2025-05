Paunovic mantiene la fe en sus muchachos: "Hoy han demostrado que son un grupo de Primera"

Veljko Paunovic analizó el empate del Oviedo ante el Racing tras el duelo.

La primera mitad. "La primera parte fue buena, desarrollamos bien el plan. Creamos situaciones de control y no permitimos que nos creasen el caos, donde son muy buenos. Eso lo controlamos bien, pero nos faltó crear otra oportunidad. Estuvimos a punto, pero no puedes estar 90 minutos en esa dinámica. Teníamos que haberles afectado más. El gol a balón parado me gusta, estamos consiguiendo mejorar en ese aspecto. En la segunda parte dejamos pasar el tiempo demasiado pronto. Eso nos afectó porque tuvimos una amarilla demasiado temprano y condicionó".

La segunda. "En general, en la segunda parte me gustó el carácter del equipo y que lo intentamos hasta el final. El gol de Fede estuvo bien anulado, pero es una muestra de que teníamos ganada la espalda. Una pena que Alemão no aguantó más. La gente que entró ayudó. La gente piensa que se acaban las opciones. Hay menos tiempo, pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y con la unidad que tenemos con nuestra afición. Nos van a dar hasta final de temporada. Creo en este grupo porque hoy me han demostrado, en un ambiente de Primera, que quieren ser de Primera. La gente que confía, lo pelea y el premio puede llegar".

La lesión de Chaira. "Vamos a ver cómo está, pero se pierde la temporada. Ha tenido una luxación del hombro en una caída desafortunada. Los accidentes ocurren, y lamentablemente para el equipo y para él tenemos una baja muy importante. Iba a iniciar porque estaba a buen nivel".

La posibilidad del ascenso directo. "Creo que sí. El equipo ha demostrado que siempre tiene una propuesta y sabe responder a lo que está pasando en el campo. Parece que el resultado condiciona nuestro objetivo, pero yo pienso que es posible. Ves las caras y cómo están los chicos. Podemos ganar estos partidos que restan y veremos que pasa. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Es importante tener el objetivo entre las cejas. Sumar es bueno, pero hoy nos vamos decepcionados. El rival fue fuerte, pero nosotros también. Podía haber caído el partido para cualquier lado. Hicimos nuestros méritos para poder llevarnos los tres puntos, pero nos vamos por un buen desempleo del juego, con la decepción. Pero no renunciamos a nada. Ahora viene la clausura de la temporada. Tenemos que hacer lo que toca. Estamos en la batalla.

Nacho Vidal se pierde el próximo duelo. "Nacho es una baja importante, pero hay gente esperando su turno. Esto es un trabajo de equipo y cuando surgen estas cosas, otros tienen la oportunidad. El que sea el elegido, le daremos todo el apoyo".