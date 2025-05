La receta de Alemão para el ascenso del Oviedo: "Ganar y seguir"

Alemão regresó a la titularidad en el choque ante el Racing de Santander en El Sardinero. Aprovechó los problemas físicos de Fede Viñas para recuperar su puesto de nueve y aportó la habitual dosis de pelea y presión, aunque sin el premio del gol. Con todo, una experiencia positiva para él. "He estado algunas semanas muy mal del pubis, haciendo sacrificios para jugar, y eso no es bueno. Siempre quise estar listo para poder ayudar a mis compañeros, pero me vino bien que Fede pueda jugar. Tanto él como Paraschiv me dan descanso y para eso está una plantilla de mucha calidad como la nuestra", indicó Alemão en El Requexón.

El delantero apuntó: "el míster dijo que no nos volviésemos locos con el empate de Santander, tenemos ilusión y la afición más, así que no podemos estar tristes tras no ganar. Hay que ganar y seguir". En el choque ante el Racing, el brasileño participó en el último tramo en la banda izquierda. "Estaba un poco fatigado y cuando entró Fede (Viñas) no esperaba jugar en banda izquierda, pero hasta los 19 años yo era extremo. No tuve muchos problemas e intenté ayudar lo que pude".