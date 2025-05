Paunovic cree en el ascenso directo: "Tengo fe y cuando la tienes queda la sensación de que puedes conseguir lo imposible"

Veljko Paunovic atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón, en la previa del choque del lunes ante el Zaragoza. El serbio mantiene su confianza ciega en el desempeño de los suyos.

Ánimo de la semana. “Todo el mundo sigue igual de enchufado. No nos dejamos llevar por las especulaciones, a estas alturas no conviene. Sabemos que todo depende de nosotros, queremos pensarlo así, no atendemos a las especulaciones. Controlamos lo que podemos controlar. Ahora se requiere lo mejor en todo, es la resolución de la temporada, cada partido puede serlo”.

El empate de Santander. “Se me quedan bien las imágenes del partido. La segunda mitad tendríamos que haber tenido más protagonismo, aunque no es posible serlo siempre. Hubo oportunidades que desaprovechamos”.

El lateral derecho. “Tenemos varias opciones. Vamos puliendo para encajar la pieza en el sistema, estamos más cerca”.

Siguiente aspecto en la mejora. “Me gustaría que fuera el aspecto mental, en cuanto a estar seguros de nuestras capacidades. El equipo tiene momentos de muy buen juego, de convicción, y otros momentos se nos va de la mente. Esta constancia de la mentalidad, de lo que somos y podemos hacerlo, eso me gustaría mejorar más”.

El Zaragoza. “Cada rival tiene sus fortalezas, sus armas para poder hacerte un partido complicado, tenemos que estar alerta. Viene con sus necesidades, y es un equipo trabajado, nosotros sabemos nuestras capacidades, hay que estar en alerta”.

El pleno. “Tengo completa fe en que es posible el 9 de 9, viendo cómo vamos, partido a partido, y cuando se tiene la fe se tiene la sensación de que puedes conseguir lo imposible. Confío en este grupo, el objetivo lo veo alcanzable, lo dije el primer día, y cada vez estamos más ceca. Mejoramos, demostramos una sólida progresión, con urgencias como todos, pero me da fe la necesaria. Espero que la afición también lo sienta así. Sentir la fe es poder hacer cosas extraordinarias”.

Santi Cazorla. “Cuanto más tiempo lo tengamos es mejor para nosotros. Eso implica que esté siempre desde el inicio cuando no tenga problemas físicos”.

La baja de Chaira. “Cuando hay una baja entra el siguiente, pero sí es cierto que me gusta jugar con extremos, con desborde, velocidad, capacidad de jugar en ambas direcciones... Ilyas es un perfil perfecto para ese juego y su baja es importante, pero trabajamos en otras opciones. No quiero desviar la atención en excusas. Hay que tener fe en el trabajo, en la gente que tenemos, no podemos pedirles más. Es lo que un entrenador quiere”.

Paraschiv y De la Hoz, con menos minutos. “En Santander contemplamos jugar con los tres puntas. En los últimos 15 minutos mirad cuantos goles hay. No quiere no tener opciones sobre el campo. También pensamos en reforzar el centro del campo con De la Hoz, pero condicionaron las tarjetas. Podría haber entrado por Sibo, pero quería gente con llegada, con gol. Y optamos por Cardero y por Seoane”.