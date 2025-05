La reacción de Siero al comunicado del Ayuntamiento de Oviedo y el club azul: "Puede potenciar enormemente la cantera: Para Asturias sería una gran noticia"

La operación encara la recta de meta, pero vistos los precedentes nadie se fía hasta que esté todo documentado y firmado. Pero a Ángel García, "Cepi", Alcalde de Siero, se le percibe el optimismo cuando se trata de una operación sobre la que ha trabajado tanto. "Siempre me he caracterizado por ser un luchador nato. La ciudad deportiva del Oviedo ha sido uno de los temas por los que más he peleado como alcalde. Empecé con los terrenos detrás de parque Principado, todavía con Carso, luego con la ampliación de El Requexón hasta en dos ocasiones… No pudo ser en ninguna ocasión. Fue una pena. A ver si esta vez sí sale adelante", señala el regidor a LA NUEVA ESPAÑA.

Cepi comenta sobre el comunicado conjunto del Oviedo y el Ayuntamiento que "me alegra mucho que las relaciones sean buenas, porque eso siempre es positivo para el club. Celebro además el tono del diálogo: cuando hay entendimiento, el camino se allana. Lo lógico, como dicen en el comunicado, es valorar también otras alternativas. La vía de Siero tiene muchas posibilidades de ser elegida y eso me hace muy feliz". Y finaliza ampliando el foco a toda la región: "Al Oviedo esto le va a venir muy bien como club, y además puede potenciar enormemente la cantera. Para Asturias, sin duda, sería una gran noticia".