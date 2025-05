Gabi, entrenador del Zaragoza, caliente con el arbitraje del Tartiere: “Queremos saber los criterios y por qué unas acciones se revisan y otras no”

El Oviedo marcó en el 91 y el Tartiere explotó como pocas veces se recuerda. No es para menos: los azules se sitúan a solo dos puntos del ascenso directo. Palabras mayores. Para el Zaragoza, que ya tocaba el empate, la decepción fue gigante con el tanto de Paulino. Al término del choque, Gabi, entrenador del Zaragoza, lamentó el desenlace pero también tuvo palabras críticas para la labor del colegiado, De la Fuente Ramos, en el choque.

Sobre el penalti que señaló el árbitro por mano de Jair y las protestas sobre un presunto pisotón sobre Pau Sans, Gabi dijo que había pedido explicaciones durante el choque y que le habían dicho que las dos jugadas eran «no revisables», unas palabras que no parecieron convencer demasiado al entrenador del Real Zaragoza. «Queremos saber los criterios y por qué unas acciones se revisan y otras no. El penalti de Jair viene de su cuerpo y el de Pau no se revisa, son dos acciones claras. Todos los equipos nos estamos jugando mucho», subrayó Gabi.

“La semana pasada ganamos en el último minuto y hoy toca perder, no ha podido ser esta vez. Estamos jodidos por el resultado, pero nos vamos con la cabeza alta. Me quedo contento con lo que ha hecho el equipo. Hemos competido muy bien, sobre todo en la primera mitad», indicó el entrenador.