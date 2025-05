Paunovic se desata con el gol de Paulino: "¿Qué sentí? Casi me pongo a llorar"

Veljko Paunovic mezcló en su intervención los halagos a sus hombres con mensajes de calma para que no se desate la euforia. Disfrutó el serbio con el triunfo, como reconocería después, y mantiene la fe hasta el final.

El gol de Paulino. “Quiero felicitar al femenino, que ha ascendido, es una alegría para el club. Lo segundo, le pido perdón al Zaragoza por mostrar el resultado del rival por la permanencia, no me pareció bien. No son nuestros valores y hay que respetar a los rivales. Casi me pongo a llorar. Es una combinación de lo que representa el trabajo y la fe de este equipo. Fallamos un penalti, es un partido que se te puede escapar, pero mostramos calma, no perdimos los nervios, no perdimos la compostura. Nos falta el último pase, llegar con más claridad, pero jugamos ante un buen equipo, que pelea, sabíamos que no sería fácil. Cuando llega el gol como llega, una jugada elaborada, ver así al Tartiere con esa emoción ha sido muy emocionante. Igual que el recibimiento.

La celebración. “Hay que vivirlo hoy, celebrarlo esta noche, pero no se ha logrado nada, queda mucho, mañana ya pensando en el Tenerife. Que la gente disfrute, pero no perdamos el obejtivo, paso a paso seguimos”.

A dos puntos. “Hay que mantener la fe, el foco en el siguiente partido. Tenemos que hacer nuestro trabajo y estar listos por si nos favorece, no estar pendientes de lo que no controlamos”.

Balón parado. “Trabajamos mucho y somos expertos, con lanzadores y cabeceadores. Con Luengo ganamos en juego aéreo, también. Fue preparado pero los chicos lo ejecutaron perfectamente”.

Fede Viñas. “Lo lamentable es la lesión, que puede ser hasta final de temporada. La primera impresión puede estar el menisco afectado y hay que hacer la resonancia. Ojalá no sea más que eso, que se mejor, pero es una lesión considerable”.

Paulino de la Fuente. “Le vi que solo le faltó salir a abrazarse con todos en la grada. Hablé con él y me dijo que era el primer gol dfe la temporada y que tuvo que celebrarlo de esa manera. A partir de mañana, ya en la semana de trabajo”.

Mensaje al descanso. “Comenté que no fue una primera parte brillante pero controlamos el juego. No salimos bien pero ajustamos, sobre todo a los pases a la espalda de los defensas. Nos faltó presionar, el campo estaba seco porm el calor y afectó el ritmo de presión. Después mejoramos, repetimos las claves del partido y metimos algunos ajustes. Buscamos más protagonismo con Hassan en el uno contra uno y combinar en la izquierda. Con el penalti pudimos abrir el partido pero esperamos hasta el final. No hay euforia pero tenemos una gran cualidad, muy necesaria, para ser candidatos a ascender”.

Paraschiv. “Su actitud y aportación es perfecta. Siempre está dispuesto, aunque le toque jugar 5 minutos. Es ejemplar. Demuestra carácter, fuerza interna y convicción”.

No se sabe el horario de Tenerife. “Llevo una semana preguntando, ojalá se pudiera saber antes, pero estamos todos en la misma situación”.

Rivales sin objetivos. “No creo que nadie se juegue nada. Los jugadores son profesionales, tiene orgullo y quieren demostrar. No será ningún partido fácil”.

Asegurado el play-off. “El equipo va partido a partido y todo es posible en la fe. Todo puede pasar y todo puede ir a nuestro favor”.