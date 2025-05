El taconazo de Panenka y una invitación para Eslovaquia: la intrahistoria del homenaje a Dubovsky

Fue el fin de semana del gol de oro de Paulino, pero también el de Peter Dubovsky. El Oviedo, de la mano de los veteranos del club, le tributó un merecido homenaje al eslovaco, cerca ahora de cumplirse 25 años de su trágico fallecimiento. Una delegación de la Federación eslovaca se desplazó a Asturias para el homenaje, coronado este con un amistoso entre veteranos en el Hermanos Llana. En la expedición foránea, una figura inesperada emergió por encima del resto, la de Antonin Panenka (Praga, 1948).

Panenka fue un centrocampista checoslovaco que destacó, especialmente, en los 70. Su legado al fútbol llegó con un gesto pionero, de esos que trascienden todas las generaciones. En la final de la Eurocopa 76, disputada en Belgrado, cuando anotó el gol decisivo con un lanzamiento de penalti sutil, picando la pelota mientras Maier, portero alemán, cedía a un lado. Desde entonces, las penas lanzadas de esa manera son conocidas como “penalti de Panenka”.

Arelia Caraba, Panenka y Amavisca. / Irma Collín

“A nosotros también nos sorprendió que estuviera con la Federación eslovaca, porque él es checo. Pero por los visto les acompaña en todos los viajes”, comenta Vicente González-Villamil, presidente de los Veteranos azules y una de las razones por las que se pudo desarrollar el homenaje a Dubovsky.

El encuentro de Vicente con Panenka, en la tarde del sábado, tuvo una curiosa anécdota. “Yo venía justo de ver el Deportivo-Granada, y el segundo gol del Dépor fue de Yeremay, de penalti a lo Panenka”, relata el exjugador del Oviedo. “Cuando me lo presentaron se lo dije, y él se partía de risa”, añade Vicente.

Panenka hizo gala de su buen humor desde su llegada. “Vino con muy buena predisposición, atento con todos, colaborando en lo que hiciera falta”, relata Vicente. Cuando se le pidió que saliera al terreno de juego del Tartiere para acompañar a Aurelia Caraba, viuda de Dubovsky, a hacer el saque de honor no lo dudó. No muchos se percataron de que el extranjero que estaba junto a Aurelia era aquel que había hecho historia desde el punto de penalti. También ahí dejó su sello, al ejecutar el saque de honor con un sutil taconazo. Antes del partido, también se animó a lanzar un penalti a su manera desde el punto blanco del área. La ejecución no fue exactamente como en el 74, pero al menos dejó su sello.

De la delegación azul, el que se presentó en el césped del Tartiere antes del choque fue Antonio Rivas, uno de los que había compartido vestuario en su día con el eslovaco.

El partido del Hermanos Llana, con gran presencia de público, fue el colofón. Pero antes hubo más cosas. Por ejemplo, el sábado la delegación eslovaca participó en el acto de descubrimiento de la placa en honor a Dubo. Después, unas palabras de Martín Peláez en la sala de prensa del Tartiere y para finalizar asturianos y eslovacos confraternizaron con una espicha.

Tampoco faltaron los amigos de Dubo, aunque no hubieran vestido la camiseta azul. José Emilio Amavisca, zurdo de calidad que triunfó en el Madrid de los 90, fue el fichaje estrella. Otros no pudieron acudir por razones de agenda. “Paulo Bento, Contreras, Joyce Moreno… Muchos dijeron que les encantaría haber venido pero no pudieron hacerlo”, cuenta Vicente.

Para terminar, abrazos, felicitaciones y una propuesta en el aire. “Nos dijeron que nos esperan el año que viene en Eslovaquia, que hay que jugar el partido de vuelta”, relata Vicente.