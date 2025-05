Veljko expande su credo: el trabajo psicológico del entrenador sigue dando sus frutos

Veljko Paunovic enterró su etapa como jugador del Real Oviedo con lágrimas. Brotaron de la frustración de un descenso que nadie pensó que llegaría en una tarde para olvidar en Mallorca, allá por 2001, cuando el equipo fue condenado a un descenso que va camino de los 24 años de maldición. Esa tarde, dicen los que vivieron aquellas escenas, Paunovic prometió seguir en el Oviedo para ascender al equipo. Aquello no fue posible por asuntos contractuales pero, cosas del destino, la oportunidad se le presenta ahora al serbio desde otro prisma, el de entrenador, en dos semanas que pueden servir para sanar las heridas. El pasado domingo, con ese gol agónico de Paulino, Paunovic casi acaba en lágrimas, pero esta vez por la tensión liberada y la alegría desbordante. La reacción de Veljko resume el sentir del Oviedo en las últimas semanas.

El pasado 27 de marzo, el serbio entraba en el vestuario de El Requexón para dirigirse por primera vez a la plantilla. "Quedan diez partidos… Y digo diez porque todavía pueden ser diez. Hay gente que dice ’diez más los cuatro de play-off…’. No, no. ¿Por qué no van a ser diez?", explicó a sus futbolistas. Sus palabras sonaron entonces a una táctica motivacional más que a un reto real. Pero no para el entrenador que no ha variado de discurso desde su llegada. Ni en público, ni en privado.

Quizás ese ha sido su gran mérito: convencer a todos de que el ascenso directo era y es posible. Algo que solo se consigue con el refuerzo de los resultados, claro, pero la labor del entrenador en el aspecto psicológico ha sido evidente desde su llegada.

No era sencillo pues el final de la etapa de Calleja no fue sencillo de digerir. El madrileño era cercano a los futbolistas, buscaba una relación fluida e incluso se dejaba aconsejar en algunos temas. Paunovic es otro estilo, de guardar más las distancias, pero encima también del futbolista. Exigente sin duda. Ha logrado mejorar el nivel de futbolistas básicos como Calvo, Costas, Colombatto o Hassan, que allá por marzo parecían algo bajos. Y ha conseguido, además, involucrar a muchos más agentes. El último ejemplo, doble, el del domingo en el Tartiere: Paraschiv y Paulino fueron básicos en el triunfo.

Y están los números, claro, que son irrefutables. En 8 jornadas con él al mando, nadie suma tanto en Segunda. Su Oviedo ha hecho 18 puntos, gracias a cinco triunfos y tres empates. Es, además, el único conjunto de la categoría que no ha perdido en estos dos meses. El Almería, con 15, y el Levante y el Elche, con 14, le siguen a una distancia media.

Ahora, a falta de dos semanas para cerrar la liga regular, todos los cálculos se simplifican un poco más, pero en el caso del Oviedo son los mismos que antes del choque ante el Zaragoza: ganar y esperar. El ascenso directo sigue sin ser sencillo, pero más complicado parecía la semana pasada. Y casi imposible a la llegada de Paunovic. El serbio ha logrado expandir su credo, todos creen en que es posible. Y por el camino, de la que busca el premio gordo, ha ido construyendo un equipo tremendamente competitivo.