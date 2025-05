Un rival indignado con los arbitrajes y un aviso para huir de la relajación: "El de Tenerife es un partido trampa"

Un vistazo al calendario y comprobar que al Oviedo le queda por jugar contra el Tenerife -ya descendido- y el Cádiz -en zona de nadie- hace que el entusiasmo se pueda transformar en un exceso de confianza. Y de ahí, a ese "hay que hacer los 6 puntos y esperar", como si la primera parte del plan, la de ganar sus dos partidos, fuera sencillo. Pero este razonamiento se queda a las puertas del vestuario, no llega al interior. Así se ha encargado Paunovic de subrayarlo desde el mismo momento en el que el Zaragoza cayó en el Tartiere. Y le vestuario recoge el testigo.

"La gente cree que será fácil ganarle al Tenerife, pero para nada. Mira el Cartagena, que hace poco le ganó al Racing. El de Tenerife es un partido trampa. Seguro que Cervera tiene ganas de demostrar ante su exequipo". La reflexión sale de Aarón Escandell, uno de los pesos pesados del vestuario, de los "cinturones negros" en el lenguaje de Paunovic. Y muestra una filosofía que ha calado de puertas hacia dentro.

Veljko no quiere distracciones. Tampoco síntomas de relajación. El Oviedo está metido de lleno en la pelea y, aunque la victoria del lunes del Mirandés añade otro rival poderoso, la batalla es la más ambiciosa en los últimos 24 años. Por eso, hay que cuidar cada detalle.

Para el serbio, la semana transcurre dentro de la rutina, con sesiones en la tranquilidad de El Requexón, ajeno el equipo a lo que se viene encima estas dos semanas. Empezando por las jornadas unificadas. Una circunstancia, la de que todos jueguen a la vez, de la que Aarón no quiere no oír hablar. "Espero que no me llegue información de los pasa en otros cambios. No quiero que me digan nada porque es algo que no puedo controlarlo", razona.

El Tenerife llega a la cita asumida la decepción del descenso, planificando ya la temporada que viene en Primera Federación, con Cervera a los mandos pero muchos interrogantes sobre la confección de la plantilla.

La llama del intento de reacción, algo que tuvo a los de Cervera muy cerca de una milagrosa salvación, se ha apagado con el descenso matemático, como muestran los últimos resultados, con la derrota en Cartagena la semana pasada ya son 6 semanas sin triunfos, pero quiere el conjunto chicharrero despedir la campaña en el Rodríguez López con el agradable sabor de un triunfo. También llega el equipo insular al choque con el enésimo enfado por los arbitrajes demasiado reciente. También eso puede influir en la penúltima jornada.

Tres bajas seguras.

Paunovic tiene para el domingo las bajas ya conocidas de Lemos y Chaira, además de Fede Viñas, que cayó ante el Zaragoza y aunque ha esquivado una lesión grave, todo apunta a que se perderá lo que resta de curso. Lucas, que ya parece recuperado de su última lesión, podría ser la novedad en la lista para viajar a Tenerife.