Cervera admite "relajación" entre sus jugadores antes del partido contra el Oviedo

El entrenador del Tenerife y ex del Oviedo, Álvaro Cervera, aseguró ayer que está centrado en los dos partidos que restan para terminar la temporada. El primero de ellos, ante el Oviedo mañana a las 18.30 horas. El técnico del conjunto isleño ha recordado que hay equipos "que se juegan mucho" en la parte alta de la clasificación, como el propio conjunto azul, dando a entender que darán lo mejor de sí por respeto a la competición, a pesar de estar ya descendidos. Sin embargo, admite que hay "cierta relajación" de sus jugadores en los entrenamientos. Cervera, sancionado con tres partidos tras su expulsión en Cartagena y sus posteriores declaraciones en contra del arbitraje, no podrá sentarse en el banquillo ante el que es su exequipo. "No estoy en contra de nada y sí a favor de que las cosas se hagan bien", dijo acerca del uso del VAR, una herramienta que considera que debería utilizarse mejor, aunque ha reconocido que se equivocó con sus manifestaciones de la semana pasada, en las que indicó que no tenía "ningún respeto" por los árbitros. Con respecto a su etapa en el Oviedo, comentó que tras una primera temporada en la que estuvieron cerca de clasificarse para luchar por el ascenso, en la segunda no supo acoplarse "a todo lo nuevo que había", razón por la que fue destituido. "El primero que fallé fui yo, hubo muchas cosas que no supe poner en orden", admitió.