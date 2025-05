La decisión de Paunovic ante la lesión de Fede Viñas: Paraschiv y Alemão piden paso en el Oviedo

La mala suerte no da tregua a Fede Viñas. Cuando parecía asentarse por fin en el once inicial, el delantero uruguayo ha vuelto a caer lesionado en el peor momento posible, a solo dos jornadas del final, con el Oviedo peleando por el ascenso directo. Esta nueva recaída abre de nuevo la puerta a Alemão y Paraschiv, los dos delanteros que quedan disponibles en una plantilla que llega muy justa en la recta decisiva.

Desde que aterrizó en Oviedo, Viñas casi ha encadenado más partes médicos que convocatorias. Llegó lesionado, arrastrando una rotura del tendón de Aquiles que sufrió la temporada anterior. Esa dolencia le tuvo varias semanas sin poder debutar, y cuando por fin lo hizo duró poco tiempo sobre el césped antes de volver a romperse. Desde entonces, el guion se ha repetido con frecuencia. Acumulación de minutos, molestias musculares, y otra vez la enfermería. Todo apunta a que la inactividad prolongada durante su rehabilitación ha acabado afectando a otras zonas del cuerpo, debilitadas tras tantos meses sin ritmo competitivo. Aun así, Paunovic apostó por él desde el primer momento. En cuanto estuvo disponible, lo colocó como titular. Pero no fue solo una decisión táctica. En las últimas semanas, Alemão también ha estado tocado muscularmente, mermado por el gran número de minutos que ha acumulado a lo largo de toda la temporada. Por eso, Viñas fue la elección del técnico serbio siempre que estuvo en condiciones.

Ahora, sin Viñas, el peso del gol vuelve a recaer sobre Alemão, que fue el delantero titular del Oviedo durante todo el curso con Javi Calleja. El brasileño ha disputado 39 de los 40 partidos de Liga, con 34 titularidades, 2.901 minutos y 14 goles. Hasta la marcha del técnico madrileño era el tercer máximo goleador de la categoría, solo superado por Luis Suárez (Almería) y Joaquín Panichelli (Mirandés). Pero con la llegada de Paunovic, perdió el sitio en el once y no ha vuelto a ser el mismo. No se le ve con la misma chispa, ni en lo físico ni en lo mental. Ahora, con dos partidos por delante y el objetivo del ascenso en juego, el brasileño tiene la oportunidad de recuperar la mejor versión que enamoró al oviedismo, donde cada gol puede valer una temporada.

En un papel distinto, también entra en escena Daniel Paraschiv. El delantero rumano ha sido durante todo el año un hombre de recambio. Ha participado en 26 partidos, 25 de ellos saliendo desde el banquillo. Suma 472 minutos y 3 goles. Solo ha sido titular una vez en toda la temporada y su rol ha sido siempre el de revulsivo. Con Paunovic, su presencia se ha reducido todavía más. Solo jugó en el último partido ante el Zaragoza. Pero ahora, con un Alemão que no pasa por su mejor momento y con Viñas fuera de juego, también él deberá estar preparado para ofrecer una alternativa.

Y es que el contexto no admite errores. El Oviedo visita este domingo al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (18.30 horas) y cerrará la Liga la próxima semana en casa ante el Cádiz. El equipo ya tiene asegurado el play-off, pero sueña con algo más. Depende de resultados ajenos, sí, pero también de sí mismo para no dejar pasar ninguna oportunidad.