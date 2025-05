Paunovic da la clave para el ascenso directo: "Será el partido de nuestras vidas"

El Oviedo juega este domingo (18.30 horas) la penúltima final antes de saber si ascenderán de manera directa en junio, o tendrán que jugársela en el play-off. Sobre ello habló Veljko Paunovic en rueda de prensa en el El Requexón.

La lesión de Fede Viñas. "En primer lugar, el diagnóstico es que tiene un esguince en el ligamento lateral interno, así que estará de baja para estos dos partidos y veremos cuánto tiempo más. Son entre 6 y 8 semanas. Es una baja para los próximos partidos".

La penúltima final. "Veo al grupo muy metido. La gente sabe de la importancia de este partido. Hemos destacado lo que hablamos todas estas semanas. Debemos controlar lo que podemos hacer, que es estar listos para competir y dar el máximo. Puede pasar de todo, pero no podemos lamentar. El club ha conseguido un chárter, que es una muestra de lo que se quiere hacer. No especulamos más allá. Tenemos que cumplir con lo nuestro. Debemos de llegar en la mejor forma posible y competir al máximo".

El rol de Cardero. "La victoria que conseguimos en el último minuto ante el Zaragoza, si se mira atrás, el córner lo saca Álex, lo peina Paraschiv, y lo mete Paulino. Esa es la importancia de la cohesión. Los tres no jugaron de inicio. Saben que cada uno tiene un rol y tienen que dar el máximo. Cardero es un jugador con mucho talento, estamos impresionados desde que llegamos. Es muy versátil, cuando está en el campo lo acoplamos en el medio del campo. Tiene llegada, muy buena visión, primer toque, uno contra uno, último pase... Tiene que jugar desde dentro afuera y hacia adelante. Puede aportar mucho. Él tiene capacidad de jugar como un 10, un 8 o un 6".

La importancia del balón parado. "El balón parado nos ha dado puntos importantes y también nos lo ha quitado, como en Eibar. Imagina cómo estaríamos ahora con esos dos puntos, pero no queremos lamentarnos. El balón parado siempre es importante, pero también otras facetas del juego".

Paras o Alemão. "Son diferentes, tienen distintas cualidades. En cuanto a las últimas alineaciones ha jugado el estado físico. Alemão arrastra algunos problemas de pubalgia y hemos visto que Viñas crece en su forma física. Tomamos una decisión gradual, ver los tiempos de los que podemos disfrutar de uno de otro".

Depender de otros equipos. "Vamos a estar pendientes de lo que pasa en otros campos porque es crucial estratégicamente si estamos en juego o no. Lo que pienso es que nosotros debemos jugar sabiendo que debemos cumplir con lo nuestro. Si ganamos nos ponemos en posición de que en la última jornada nos jugamos todo. Confío en que las cosas se van a dar".

Las posibilidades. "Estamos creando muchos escenarios. El equipo tiene que saber que en diez semanas no puedes hacer todo lo que deberías como cuando arrancas de inicio. En cada semana vamos viendo diferentes fases de juego. Cambios de sistema, jugar con uno más, uno menos... Eso es lo que se puede ver en los entrenamientos. Tengo un grupo fantástico que entendió desde el primero momento lo que había que hacer y que se subió al tren de la fe. Ahora que estamos prácticamente a punto de conocer el desenlace final, todo el mundo entiende la importancia del siguiente partido. Nos pone en una situación de haber cumplido, pero sabiendo que el último partido lo jugamos en casa, con nuestra afición. Ojalá tener a toda la gente recuperada. Intentaremos estar al máximo de nuestro potencial".

Su regreso a Tenerife. "He pasado allí un año maravilloso y me trataron muy bien. Tengo amigos y muy buenos recuerdos, no he ido desde 2003 y para mí es un partido especial. Me acuerdo de que en mi último partido me sacaron de una forma espectacular, inolvidable. No me meto en las protestas de la gente por los arbitrajes, nosotros respetamos a los árbitros y a su trabajo. Es un tema complicado. Cada uno tiene que estar enfocado en lo suyo. He jugado en la isla y cuando vas desde la península hay unos momentos de adaptación que no son fáciles. Sabiendo eso, buscaremos estar enchufados desde el primer momento".

El rival, descendido. "El Tenerife me parece que, si no me equivoco, solo ha perdido un partido de los ocho últimos en casa. Eso nos dice que es un equipo que está bien trabajado a pesar de las circunstancias. No será un partido fácil. Sabemos que debemos estar al máximo de nuestras capacidades y competir como si fuera el partido de nuestras vidas".