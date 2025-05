De Tenerife a Primera División: "Nos merecemos estar entre los mejores"

El oviedismo puede decir con la boca bien grande que este puede ser el año. Ya no solo por sensaciones, sino porque, a falta de dos jornadas, es la temporada en la que más cerca está de lograr el ansiado ascenso a Primera División. Lo dicen los números. Los azules ya están matemáticamente clasificados para el play-off y aún mantienen opciones de subir de forma directa. Pero para ello quedan dos finales.

La primera, este domingo ante el Tenerife (18.30 horas). La expedición carbayona volará a las islas Canarias para disputar un duelo de vital importancia, pero no lo hará sola. Cientos de oviedistas les acompañarán en esta cita con la historia, decididos a apoyar a los suyos contra viento y marea.

Nati González, José Cuetos –abuelo y nieto–, Juan Moreno-Luque, María Álvarez, Fernando Muñiz y María Arbesú son solo algunos de los muchos hinchas azules que cruzarán el mar este fin de semana para animar de cerca al equipo de Paunovic. "Vamos a Tenerife a por todas, con la ilusión de ganar", cuenta Nati González. "El Oviedo es un equipo que se merece estar en Primera, con los grandes", dice.

Una convicción que comparte José Cuetos. "Después de muchos años convulsos y de sufrimiento, el Oviedo vuelve a tener una segunda oportunidad en Tenerife de volver a la categoría que le corresponde. Presiento y deseo el ascenso directo. Este equipo tiene mucho nivel para ganar allí", cree.

María Álvarez no oculta su entusiasmo. "Estamos a un paso de conseguir lo que más ansiamos todos los aficionados, porque por historia, base social y potencial del equipo nos merecemos el soñado ascenso. No descarto el ascenso directo. Nos lo debemos, porque llevamos demasiado tiempo sufriendo en una categoría que no merecemos", asegura.

Fernando Muñiz también lo tiene claro: "el Oviedo se merece volver a estar entre los mejores". Palabras que reafirman un sentimiento colectivo que no entiende de kilómetros ni de resultados pasados, pero sí de una cosa: que se puede subir de una vez por todas.