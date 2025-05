Ascenso a lo Paunovic, lo sencillo funciona: así son las órdenes que el técnico serbio da a los futbolistas del Oviedo

Jueves, 11.30 horas aproximadamente. Los jugadores del Real Oviedo practican aspectos tácticos sobre el campo número 5 de El Requexón. El balón cae en las botas de Álex Cardero, que busca filtrar un pase por el interior del campo. Enfrente del canterano, dos defensores que recogen la pelota rápido.

–"¡Álex, ese pase es imposible!", grita Paunovic desde una de las bandas. "Aunque el balón se cuele entre las líneas, algo complicado, la pelota acabará muy lejos y será inalcanzable. Sal a la banda, fácil, donde el compañero pueda recibir sin historias. Dar esos pases es perder el balón por perderlo". Son las palabras con las que el técnico serbio aleccionó a Cardero mientras entrenaban en el complejo azul, y que dejan claras las intenciones y el estilo de juego con el que Paunovic pretende ascender a Primera División: lo sencillo es lo que funciona.

Y parece que el estilo cala. Ya son ocho los partidos en los que Veljko ha estado dando instrucciones desde la banda azul y el conjunto carbayón no ha perdido ninguno de ellos. Todo un logro para un equipo que llevaba una trayectoria bastante irregular antes de su contratación. La apuesta por lo sencillo, por la motivación, y por la cantera, parece estar dando sus frutos.

El caso de Cardero, sin ir más lejos, es el mejor ejemplo. El canterano ha disputado 154 minutos con Paunovic a los mandos, participando en seis de los ocho posibles choques. Eso da un 75 por ciento de participación, mientras que con Javi Calleja tan solo tuvo minutos en el 40,62 por ciento de los choques posibles (13 de 32).

"Si se revisa el gol de la victoria ante el Zaragoza viene de un córner lanzado por Álex Cardero, la peina Paraschiv y remata Paulino. Los tres jugadores que no iniciaron el partido. Eso es muy importante e indica la cohesión del grupo y que cada jugador tiene un rol. Es fundamental entender eso. Álex Cardero tiene mucho talento, estamos impresionados con él desde el principio. Creo que es muy versátil, dentro del terreno de juego para mí es centrocampista, tiene llegada y muy buena visión de juego, uno contra uno y último pase. Jugando desde dentro a fuera, y desde dentro hacia adelante, es un jugador que puede aportar mucho. Tiene capacidad para jugar de 10, de 8 y de 6. Ayudando en la construcción de juego, entre líneas y en la definición", dijo Paunovic ayer en rueda de prensa sobre el canterano, al que corrige como los buenos maestros, no para minarle, si no para hacer de él un hombre importante.