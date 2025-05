El exoviedista Jerkan, sorprendido por el adiós de Modric: "Él quería seguir"

"No lo esperaba, Luka tenía gasolina para seguir un año más y retirarse en el Real Madrid. Esa era la hoja de ruta que todos pensábamos". Son palabras a LA NUEVA ESPAÑA de Niko Jerkan, exjugador del Oviedo y antiguo ojeador de la selección croata, que compartió vestuario con Luka Modric, jugador que no continuará en el Real Madrid después del Mundial de Clubes, según anunció el propio jugador. El croata, de 39 años, jugará este sábado ante la Real Sociedad (16.15 horas) será su último partido en el Santiago Bernabéu y será despedida con honores junto al entrenador Carlo Ancelotti, que se marcha a Brasil para convertirse en seleccionador de los cariocas. Según Jerkan, Modric quería jugar una temporada más de blanco, pero algo pasó dentro del entorno del club. "Yo creo que él quería seguir, incluso había hablado con Xabi Alonso –el que apunta a ser el nuevo entrenador blanco– para continuar. Pero algo cambió con los dirigentes en los últimos días". Lo que sí parece seguro es que el croata seguirá jugando. "Va a jugar los próximos partidos con Croacia y su idea es estar en el Mundial. El Madrid era su todo, pero aún no ha terminado su historia en el fútbol", comparte Jerkan.