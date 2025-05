¿Te gustaría el Oviedo subiera a Primera? Álvaro Cervera responde con sinceridad

Álvaro Cervera, extécnico del Oviedo ahora en el Tenerife, lamentó acabar la temporada en su campo con derrota en un choque que le dejó buen sabor de boca. “Salimos bien ante un equipo que se jugaba el ascenso, luego el partido se igualó. Y comenté arriba -estaba sancionado- lo pierde el que se equivoque. Y cuando ellos están con cinco defensas cometemos el error y ellos lo aprovechan. Ahí ya no pasó nada. Es el balance de todo el año, a veces hemos perdido más por errores nuestros que por aciertos de los contrarios”.

Cervera explicó cómo lo vivió desde arriba, “se ve mejor, es como si pudieran manejar mejor al equipo. Estaba fastidiado por no poder intervenir pero no estaba nervioso con el partido. Ellos necesitaban ganar pero se igualaron las cosas y no se veía a los porteros. La calve fue cometer un error infantil que ellos sí aprovecharon”. E insistió: “Cuando pierdes porque te gana el contrario… Pero hacerlo así me molesta”. También habló del plan de partido: “Tienen dos centrales fuertes, de los mejores de la categoría, pero les gusta tener una referencia. Y por dentro el Oviedo es fuerte. Queríamos que no tuvieran la referencia”.

Al término de su intervención, Cervera respondió a la cuestión de si le gustaría que ascendiera el Oviedo a Primera División. “El Oviedo, el Racing,… a los equipos donde has estado te gusta que le vayan bien, claro que sí”, respondió el entrenador.