El Oviedo se gana la última vida: victoria en Tenerife (0-1) y el ascenso sigue siendo posible

Sí es posible, vaya si lo es. Primero porque si el Oviedo salió con vida del infumable partido de Tenerife es que hay grandes planes reservados para él. Segundo, porque los números así lo dicen. Adelantado el Mirandés, que desperdició su matchball, hoy hay más opciones que ayer. Un gol agónico del Levante le sacó de la ecuación y le lleva a la gloria, pero queda encomendarse a la fórmula ya conocida: ganar y esperar. Vencer al Cádiz en la última jornada y esperar un favor del Deportivo. La gloria sigue a dos puntos pero el Mirandés queda detrás. Se merece el Oviedo esta vida extra, este canto a la ilusión, esa búsqueda de un final que parecía imposible. Se lo merece, quizás no tanto por lo visto en Tenerife, donde salió un choque soporífero que al menos supo madurar, 0-1, como por lo logrado desde marzo, desde la llegada de Paunovic, que ya suma 9 choques sin perder. Y busca el décimo, que como la lotería podría traer el premio gordo. El más gordo en 24 años.

Tenerife 0 1 Real Oviedo 0-1, min. 74: Nacho Vidal. Alineación Tenerife Salvi (1);

Mellot (1), Sergio (1), Landazuri (1), David R (1);

Waldo (1), Aitor Sanz (1), Bodiger (1), Aarón (1);

Diarra (1), Luismi (1). CAMBIOS Gallego (1) por Waldo, min. 59.

Teto (1) por Luismi y Fani Fdez. (1) por Aarón.

Medrano (1) por David Rguez., min. 83.



Alineación Real Oviedo Aarón (1);

Nacho Vidal (2), Costas (1), Calvo (1), Rahim (2);

Sibo (1), Colombatto (1);

Hassan (1), Cardero (0), Portillo (0);

Alemão (1). CAMBIOS Paraschiv (1) por Hassan, Cazorla (1) por Portillo y Luengo (1) por Cardero, min. 60.

De la Hoz (1) por Sibo, min, 82.

Paulino (1) por Alemão, min. 84. Palencia Caballero (comité vasco). Amonestó al local Landazuri y a los visitantes Sibo y Luengo. Heliodoro Rodríguez López: ante floja entrada, con uno 500 oviedistas en la grada.

Pero vayamos antes al choque, que no es tan bonito como mirar a la tabla. Avisaba el vestuario azul de un “partido trampa” en Tenerife y más que eso lo que se encontró fue una cita incómoda, pegajosa y algo desquiciante. Indignados por los arbitrajes sufridos esta campaña, la afición local se organizó para acudir al campo con silbatos para abroncar al colegiado. También hubo quien, dedo a la boca, venía bien entrenado de casa. En teoría se limitaría la pitada al inicio y el descanso, pero nada de eso, el choque fue un concierto eterno de viento, molesto y estridente que sumió al partido en un ambiente de manifestación más que deportivo. Y, todo hay que decirlo, ni Tenerife ni Oviedo hicieron de primeras por recordar que allí a lo que se jugaba era al fútbol.

Dio la impresión de que la primera intención del equipo de Paunovic era encontrar la calma, antes incluso que vías para el gol. Esperar a que el incesante pitido bajara decibelios y, entonces sí, ponerse a jugar y a demostrar por fin quién los dos tenía más en juego. Pero no sucedió ni lo uno ni lo otro. Ni los silbidos se atenuaron ante el enfado en cada intervención arbitral -también en las correctas -ni el Oviedo logró imponer su ritmo.

Salió mejor el Tenerife que ayudó, sin quererlo, a que los suyos soplaran con más fuerza el pito cuando a los 4 minutos acertó con la meta de Aarón en un rebote en Costas. Pero el balón había salido previamente. No lo entendió el encrespado público, claro, que ya había llegado al campo con el pulgar hacia abajo.

Aarón intervino a un remate de Bodiger abajo y Luismi se dio con el poste en otro testarazo, todo ello en los primeros 10 minutos en los que el Oviedo deambulaba por el campo. Quizás Paunovic había planeado un partido largo, de esos de saber buscar tu momento con los minutos avanzados. Pero la cosa es que los suyos pudieron perder muchas opciones de triunfo en ese inicio errático, que Aarón y alguna decisión milimétrica negaron para el gol.

Le costó al Oviedo asomarse a tierra enemiga. Lo hizo a los 12, con un cambio exacto de Costas que mejoró Rahim: control y centro exacto, pero Alemão, que no se esperaba estar tan solo, erró con todo a favor. Era el primer intento, pero era claro.

La intensidad de los silbidos fue menguando, salvo determinados picos de intensidad, y el Oviedo aprovechó para serenar las cosas con la pelota. Se prestó el Tenerife, cómodo detrás del balón porque los azules -esta vez de verde- no profundizaban demasiado. Cardero aparecía mucho, pero lejos de la zona donde se deciden las cosas. Portillo estuvo muy apretujado en la izquierda. Alemão era un náufrago con escasa fe en un rescate. Sí lo intentó alguna vez Hassan en su rol de artista en solitario. Cero daños para la meta local. No le gustaban las cosas a Paunovic, que a los 22 minutos ya tenía calentando a Paraschiv.

Sí mejoró el balance defensivo de los carbayones con el pasar de los minutos. Si la idea era que no se jugase a nada, fue una ejecución perfecta. Lo que pasa que se esperaba más, mucho más, de un equipo que tiene tan cerca el premio más goloso en 24 años.

Alemão peinó forzado un centro desde el ala diestro y Hassan practicó slalom y definición, con éxito lo primero y sin chicha lo segundo. Rahim corrigió una internada de Luismi en la acción más celebrada por el Oviedo de la primera mitad, y el partido se fue a los vestuarios para que la megafonía diera un respiro con algo de música.

El receso no sirvió para refrescar a los de Paunovic que salieron aún más espesos. Waldo no tardó en avisar en un lanzamiento de falta que buscaba la escuadra de Aarón. Como no mejoraba el panorama, Paunovic ordenó un triple cambio y entraron en liza Luengo, Cazorla y Paraschiv. Pasó el equipo a formar con tres centrales, carrileros largos y dos delanteros de referencias. Cualquier cosa por generar estímulos.

Siendo sinceros, tampoco esa fue la solución. No tardaría en llegar un claro, eso a lo que se agarraba el plan de partido. Pero fue más demérito del Tenerife que una genial idea carbayona. A estas alturas de la película, bienvenido sea. La cosa es que el Tenerife robó y se confió en la salida, cometiendo un error impropio en la categoría, los descensos tienen bastante de esto. Nacho Vidal, ya integrado en su rol de carrilero, controló y definió con elegancia eludiendo a Salvi y desatando una celebración que tenía mucho de quitarse un peso de encima.

Era el gesto que necesitaba el partido para morir. Porque ahí sí, más vale tarde que nunca, el Oviedo demostró que tenía mucho más en juego. Se hizo con el mando y practicó “el otro fútbol”, ese que te hace dominador del balón, el que te recomienda parar el ritmo cuando conviene y el que desespera al rival. Ese fútbol que también suma.

Mató el partido el Oviedo sin sufrir, con un oído en la radio y ambos ojos en el campo el aficionado. Lástima ese gol del Levante al final porque sería meter otro nombre en la pelea, pero la jornada no es del todo mala. Queda ganar y esperar. Encomendarse a la Santina o a la profesionalidad del Dépor, pero antes cumplir. Llegar a la resolución con opciones ya debe ser motivo de alegría.