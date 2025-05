Paunovic confía hoy "más que ayer" en el ascenso: "No quiero que la gente se pierda lo del domingo, porque vamos a ganar"

Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, analizó la victoria de los suyos en Tenerife. El Oviedo sigue con opciones de ascenso directo, aunque la victoria del Levante sobre la bocina y los tres puntos del Elche, complican el asunto. Sobre ello habló el técnico serbio.

Las sensaciones. "La sensación es que cumplimos con nuestro deber. Hicimos un partido bueno y completo. En el primer tiempo nos costó, en el segundo tiempo mejoramos con balón. Con todas las circunstancias alrededor del partido, creo que el equipo se mantuvo enfocado y la cabeza fría hasta el final. Es una victoria muy importante y estamos ahí. Fue el partido que esperábamos, no nos regalaron nada y manejamos situaciones difíciles. Nos ajustamos tras el descanso y encontramos nuestro orden, pero sin llegadas. Llegamos al final. Es un día que pone en valor la mentalidad del equipo".

El partido. "Nos costó llevar la iniciativa y llegar a la última línea del ataque. El balón estaba mucho en nuestro campo, hubo un par de llegadas por izquierda, que era lo que queríamos hacer. El calor afectó al ritmo de juego, por eso hubo muchas posesiones largas. A pesar de eso, cuando tuvimos que apretar lo hicimos y encontramos la manera ¿Por qué calentaba Paraschiv tan pronto? Había ambiente hostil y no podíamos comunicarnos con los jugadores, pero Alemao nos indicó que tenía algo en el gemelo y era que el vendaje le apretaba mucho. Luego siguió y lo dio todo hasta el final".

Confianza en el ascenso. "El vestuario está perfectamente y cree que tendremos nuestra oportunidad. Hay que confiar. No podemos controlar lo del resto. Hay más opciones de ascender directo hoy que ayer, totalmente. Estamos a dos puntos. Quiero que nuestra gente confíe, prefiero confiar que lamentar. No quiero que la gente se pierda lo del domingo, porque vamos a ganar. Tenemos que cumplir con lo nuestro y luego ya veremos lo que pasa. Espero un gran ambiente el domingo en el Tartiere. La fe provoca que todo lo que hagamos nos acerquen al objetivo. A los jugadores les pedía que no estuviesen pendiente de lo nuestro, no quería retransmitir nada, pero sí estábamos pendientes por si teníamos que dar un empujón a los jugadores. Pero no se dio, me enteré al final yendo al vestuario de los últimos goles".