Del Tartiere al Teide para arropar al Oviedo: la peculiar historia de dos hinchas azules

A más de 2.000 kilómetros del Tartiere, dos aficionados del Oviedo viven su pasión azul con la misma intensidad que si pasearan cada día por la calle Uría. Esta tarde, a las 18.30 horas, estarán en el Heliodoro Rodríguez López para empujar desde la grada a un equipo que sueña con conseguir, tras más de un cuarto de siglo, el codiciado ascenso a Primera. Lo harán desde las gradas de un estadio que conocen bien, aunque sus caminos hacia el Oviedo no pudieron ser más distintos. Uno vino del otro lado del Atlántico. El otro, del corazón de Asturias.

Maxi Alanís vive en Fuerteventura desde hace veinte años, pero su historia azul empezó en Segunda B, cuando un amigo, Iván, le enseñó lo que era el Oviedo. No tardó en engancharse. "Me gustó mucho el ambiente, cómo vivía la gente el fútbol allí. Estaban en categorías súper bajas para lo que representa el club, pero la afición iba como si jugara contra el Real Madrid. Ese sentimiento me atrapó", cuenta. Tanto que se tatuó el escudo en la pierna.

Hincha de Nacional de Montevideo, Maxi encontró en el Oviedo una conexión especial, reforzada por nombres que vistieron ambas camisetas, como Dely Valdés o Carlos de Pena. En cuanto puede, viaja. Eibar, el Tartiere, Gran Canaria, Tenerife... "En los últimos siete años he ido a casi todos los partidos que se han jugado en Canarias. Y espero seguir yendo. Me encanta cómo se está dando este año. Tienen aura, como dicen ahora. El año pasado nos quedamos con la miel en los labios, pero ahora vamos a por todo. No descarto el ascenso directo", cree.

Maxi Alanís / LNE

Muy cerca, en Gran Canaria, vive el avilesino Marcos Rodríguez. Tiene 24 años y es piloto comercial. Su historia con el Oviedo comenzó en el Tartiere cuando tenía entre ocho y diez años. Fueron sus hermanas quienes lo llevaron por primera vez. No lo olvidará nunca. "Fue en la época en la que el club estaba mal, cuando hacía falta una ampliación de capital urgente para sobrevivir. Ahí me enamoré del Oviedo", explica. Su pasión por la aviación lo llevó lejos de casa. No pudo formarse como piloto en Asturias y se trasladó a Gran Canaria. Hace tres años que terminó el curso. Ahora trabaja en el aeropuerto de Las Palmas y ya tiene la licencia. "Voy siguiendo al Oviedo desde la lejanía. Hoy iré solo al partido, en avión, claro. Vivo al lado del aeropuerto. Allí me encontraré con varios amigos peñistas de Oviedo", explica. Bromea con una fantasía recurrente: "He pensado muchas veces en llevar yo a la expedición azul como piloto. Pero casi preferiría no enterarme de que los llevo hasta el final, porque me pondría muy nervioso". Esta tarde, en el Heliodoro, no estarán solos. Serán parte de una marea azul que, una vez más, hará sentir al Oviedo como en casa.