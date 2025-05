Para poder organizar el viaje, había un pequeño truco. Al tratarse de la penúltima jornada de Liga, se sabía de antemano que se jugaría en jornada unificada, y siempre que sucede el grueso de los partidos se disputan en la tarde del sábado o del domingo. Lo que evita el riesgo a un choque de viernes y lunes y facilita la compra de billetes aéreos con antelación. Por ejemplo, hubo quien desde hace meses ya había sacado boletos para un vuelo Bilbao-Tenerife de viernes a lunes. O los que hicieron lo propio desde Santiago. Desde hace tiempo se intuía que el del Heliodoro sería un partido importante para el Oviedo y nadie se lo quería perder. En el ambiente, desde las horas previas, con unos 500 oviedistas integrados en la grada, se podía oler que no era un choque sin más.

Arriba, miembros de la peña Olivares, con Sid Lowe, antes de empezar el partido. Abajo, Lucas y José Baragaño, y Juan Avello y Gonzalo Huerta, con el joven Juanín Avello. | N. A.

"Las expectativas son muy altas porque todos creemos que se puede lograr el ascenso directo. No quiero volver a pasar por la tortura de un play-off", comentaba en la previa María Álvarez, presidente de la peña Olivares, una de las que más se dejan ver en cada desplazamiento. En esta ocasión, fueron ocho los miembros de la peña que viajaron, con escala en Madrid. "Querían venir muchos más, pero como tardó tanto en salir el horario desistieron…", cuenta.

La fe azul surca el Atlántico

Los comentarios sobre la tardanza de LaLiga en publicar el horario fueron recurrentes. No se supo hasta la noche del pasado lunes. Esto provocó mucha incertidumbre. "Esperamos lo máximo posible para decidirnos, pero ya no podíamos esperar más porque estaba todo poniéndose carísimo", cuenta María Álvarez. Como sería la cosa que hasta el club tuvo que organizar en tiempo récord un chárter porque no había opciones en los vuelos regulares.

Ya sobre el terreno, sintonía y buenos presagios. El hecho de que el Tenerife, ya descendido, no tuviera nada en juego, también influyó en el buen rollo. "La gente de Tenerife nos ha tratado genial desde la llegada, todo el mundo es muy agradable y nos desean el ascenso", señala la presidenta de Olivares, ejemplo de peña viajera.

En esta ocasión, al apoyo viajero se le sumó el de aficionados azules residentes en las islas. Es el caso de Juan Avello, que vive en Las Palmas desde hace 18 años, y de Gonzalo Huerta, 36 años ya en la isla vecina junto a su mujer, la sierense Gemma Ramos. Los dos ovetenses, junto con Juanín, hijo del primero, se desplazaron en barco para llegar al partido. Unos 80 minutos de trayecto con la ilusión en la mochila. El horario sí les dejó satisfechos. "Si hubiera sido más tarde era una faena porque ya no había barcos y los aviones estaban a tope", contaba Gonzalo Huerta.

Un caso similar era el de José Baragaño y su hijo Lucas, en La Laguna desde hace 20 años el padre y chicharrero el hijo. Los dos, eso sí, tenían claros los colores: "Mi hijo alguna vez duda, que si un empate… Pero esta vez, viendo lo que hay en juego, lo tiene claro". Y al final, los puntos viajaron a Oviedo para caldear aún más el sueño por el ascenso.