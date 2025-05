El grito de un sueño muy vivo: así se vivió el partido del Oviedo desde la capital del Principado

Pasaban las ocho de la tarde cuando, de repente, un estruendo sacudió todos los hogares del centro de Oviedo. La gente que estaba pasando un plácido domingo en el interior de sus moradas, se sobresaltó. Los que ya estuviesen con la cena en la boca, seguro que se atragantaron de la alegría cuando Nacho Vidal marcó el 0-1 del Oviedo en Tenerife y los cientos de personas que abarrotaban las terrazas del centro de la capital del Principado gritaron al unísono. Se escuchó tanto el ruido que se pudo ver a la gente sacar la cabeza por la ventana a ver qué estaba pasando. Y lo que pasaba era que el Real Oviedo tiene a tiro el ascenso directo.

La gran distancia con Tenerife provocó que muchos hinchas no pudiesen viajar para seguir el trascendental duelo en directo. Sin embargo, algo que gusta mucho en este país es salir a las calles para seguir los eventos deportivos, en vez de verlos en casa tranquilamente. Es por ello que los bares de la ciudad no dieron abasto para satisfacer las necesidades de toda la hinchada carbayona, que animó durante todo el partido. A pesar de haberlo visto por la tele, solo por las miles de plegarias que hubo ayer, la expedición azul seguro que pudo sentir el cariño que sus seguidores les estaban enviando a más de dos mil kilómetros de distancia. Por allí estaba David González, aficionado del Oviedo desde el día que nació. "Este es el año. El partido de hoy nos acerca un poquito más al objetivo, y si no se puede dar, al menos nos queda el play-off. Pero pase lo que pase, subiremos, hay que tener fe", dijo.

Paula Garrido, Adriana Villa, Javi Rodríguez con su hija Olivia y Rubén Morales con su hija Emma, seguían el choque en una terraza de la plaza Pedro Miñor. Llevaban las camisetas del Oviedo, pero el fresco que hacía ayer en la capital asturiana no les permitía lucirlas. Pero el oviedismo se lleva por dentro, por lo que tampoco importaba mucho. "Va a meter Cardero, el canterano nos va a dar el ascenso", indicó Paula Sastre, una de las aficionadas que más gritó con el gol de Nacho Vidal. Por desgracia para ella, Cardero no marcó, pero le dio igual. "Lo importante es sumar los tres puntos y llegar vivos a la última jornada. Este equipo se merece el ascenso de una vez por todas y ya es hora de que tengamos algo de suerte", solicitó. Y es que ayer, el Tartiere estuvo a más de dos mil kilómetros, pero también en cada terraza, en cada salón y en cada grito de Oviedo.