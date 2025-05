La opinión de varios históricos del Oviedo sobre el posible ascenso directo: "Todavía quedan opciones y hay que pelear por ello"

"Estamos teniendo bastante suerte, a ver si sigue hasta el final. Sin jugar mucho, estamos sacando resultados, y eso ayuda. Estamos con la flecha hacia arriba. Sin ser superiores, ganamos. Pero dependemos de otros, esa es la parte negativa. Lo de hoy (por ayer) en Tenerife fue en la línea de los últimos partidos, no entramos bien al encuentro. Comenzamos con problemas y ellos generaron ocasiones claras. Creamos muy poco. El Tenerife trató de presionar la salida, pero te dejaban jugar bastante y no lo supimos aprovechar bien. El cambio de sistema nos dio algo más de llegada. La parte positiva es que Escandell está haciendo una temporada muy buena. Es una garantía. Tenemos un portero que nos está dando puntos, algo muy bueno de cara al ascenso".

"El Oviedo sigue teniendo posibilidades de ascenso directo. Los resultados fueron lo esperado, ganaron todos los que tenían que ganar, a excepción del Mirandés. Lo bueno, que los nuestros cumplieron. Sin embargo, de fútbol se vio muy poco. Los azules fueron superados por un Tenerife ya descendido en la mayor parte del partido. Se vio a un equipo indeciso, pero lo que cuenta, al fin y al cabo, es el resultado. Los cambios hicieron mejor al equipo, y afortunadamente llegó el gol. Ahora, el Oviedo tiene que hacer los deberes y ganar. El Elche debe perder ante el Deportivo de La Coruña, que es un equipo que no se juega nada. Sin embargo, ningún conjunto quiere perder, en eso se basa el deporte. Todavía quedan opciones y hay que pelear por ello".

"El final de Liga está siendo apasionante. Tiene mucho mérito que el Oviedo haya asegurado ya su presencia en el play-off a falta de tantas jornadas y llegue a la última con opciones de ascenso directo. El partido de hoy fue incómodo, el equipo no estuvo especialmente brillante, pero volvió a demostrar eficacia en las áreas, que es lo que está marcando la diferencia en este tramo final. Al fin y al cabo, ganar es lo más importante. El Elche, pese a que parece llegar justo físicamente, es quien mejor lo tiene para subir directamente. Aun así, el Oviedo debe hacer su trabajo y esperar un tropiezo. Todo está muy abierto, tanto en la pelea por el ascenso directo como en un posible play-off que se prevé durísimo, con rivales de mucho nivel".

"Lo que saco en claro tras el partido, es que este Oviedo, pase lo que pase, jugará al menos la promoción, y eso debe ser destacado. Sin embargo, y aunque sea difícil, lograr el ascenso directo no es imposible. El duelo fue bastante malo, algo típico de los partidos de final de temporada. Pero, al fin y al cabo, lo importante es ganar. Quitando al portero, que es uno de los hombres más destacados de la temporada, no hicimos gran cosa. Generamos muy poco peligro ante un rival ya descendido. Afortunadamente llegó el gol tras un gran robo. Ahora lo que toca es no cometer errores y montar una gran fiesta el domingo pase lo que pase. Si se puede rematar con el ascenso ante el Cádiz, mejor que mejor. Ojalá sea así, porque ya nos toca tener algo de suerte".