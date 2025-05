El Oviedo se vuelve del Depor esta semana: “¿Amigos en Coruña? Me llevo muy bien con Barbero…”

El partido estaba igualado, dentro de un ritmo pausado, lento, hasta que alguien cometiera un error. Lo hizo el Tenerife en la salida y Nacho Vidal no lo dejó pasar. Controló y definió con la zurda, con clase, por encima de Salvi para anotar un tanto que mantiene vivas las esperanzas de ascenso directo de los de Paunovic. Es la novena jornada sin perder y Vidal quiere la décima, la que se jugará ante el Cádiz en un Tartiere a reventar, para meter presión y esperar buenas noticias desde Coruña.

El tanto y el triunfo. "Estoy contento sobre todo por ganar porque yo siempre me rijo por lo colectivo, de esto va el fútbol. Hemos sabido sufrir en la primera parte, somos conscientes de que no estuvimos bien pero a estas alturas lo importante es ganar".La última jornada. "Lo primero es centrarnos en lo nuestro, en lo que está en nuestra mano. Lo que tenemos el control. En ello trabajaremos esta semana, para mejorar lo que hicimos en la primera parte ante el Tenerife. Al jugar en casa será diferente, porque nos darán la energía que quizás nos faltó en la primera parte, que no puede pasar porque nos estamos jugando algo demasiado importante. Es muy grande y bonito. Pero ante el Tenerife nos costó arrancar. En el Tartiere, con nuestra gente, será otra película".

¿Ve posibilidades de ascenso? "Claro que es posible, aquí nadie tira la toalla. Saldremos a ganar y a confiar hasta el último segundo y si no se da, pues a seguir, pero que no quede por nosotros.

Los tres centrales. "Es un sistema que me gusta, tenemos tres muy buenos centrales que pueden salir a los carriles a ayudar, que abarcan mucho campo. Y tenemos gente por banda que dan profundidad. Nos cambió la cara y es un punto a favor nuestro que hayamos sabido adaptarnos a lo que nos pide el míster".

La acción del gol. "Cuando veo que el pase es defectuoso, intento superarle con el primer control porque sé que si lo hago me dará la opción de l mano a mano. Me ha caído a la izquierda , la menos hábil, pero la definición es buena. Es el síntoma de la segunda parte, del cambio, defendiendo más adelante, es un error del rival pero provocado por muchas cosas que hicimos bien".

Los números. "El equipo está muy solvente, serio, solo ganamos bien al Racing de Ferrol pero concedemos pocos, sabemos sufrir. Tenemos personalidad, energía y madurez y eso se nota en los resultados".

¿Amigos en Coruña? "Pues conozco a Barbero, me llevo bien con él. Pero al margen de amistades yo confío en la profesionalidad de todos los equipos. Hasta el último minuto lo son, mira el Tenerife. El Depor hará igual. Aunque no tengan objetivos, yo soy futbolista y quiero ganar siempre. Así afrontan todos los equipos las últimas jornadas, más aún un histórico como el Deportivo, ante su gente. Estoy seguro de que harán todo lo que tengan en su mano para ganar el partido".