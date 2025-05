Por los que no vieron al Oviedo en Primera

Matín Domingo / Mario Canteli

Veinticuatro años. Más de ocho mil días. Casi un cuarto de siglo. Es el tiempo que ha pasado desde la última vez que el Oviedo jugó un partido en Primera. No es una cifra más. Es una herida que no cierra. Y, sobre todo, es el símbolo de una generación entera (la nacida desde 2001) que creció sin saber lo que era ver al equipo de su ciudad entre los mejores. Ni un solo domingo en el telediario. Ni una sola visita del Madrid. Ni un duelo contra el Barça. Nada. Son los oviedistas del nunca. Qué mérito.

Nunca vieron un ascenso a la categoría de oro. Nunca vieron a su equipo ganar en el Bernabéu. Nunca vieron a Paunovic (de jugador) ni a Carlos Muñoz. Nunca vieron un Tartiere lleno contra los grandes. Nunca supieron lo que era discutir de tú a tú con el Valencia o el Sevilla. Crecieron entre ruinas, pero aprendieron a amar lo que no conocieron. Mientras otros niños discutían en el recreo si era mejor Cristiano o Messi, ellos elegían el azul a pesar de las circunstancias. Mientras otros vestían camisetas con Champions bordadas, ellos se sentaban en una grada que había conocido el barro.

Se hicieron del Oviedo sin miedo a las burlas de sus vecinos de Gijón. Se hicieron del Oviedo porque sí. Porque era su equipo. Porque era su ciudad, eran sus padres, abuelos, vecinos… Y hoy, con veintipocos años, son el corazón de un equipo que aspira a todo. A pesar del chasco de la temporada pasada en Cornellá, siguen creyendo. Son los que nunca vieron a su equipo en Primera, pero todo podría cambiar.

Porque sí, ahora mismo, el Oviedo está a un solo partido de poder volver. A 90 minutos de una combinación que parecía imposible hace meses. Ganar al Cádiz y que el Elche pierda. Es difícil. Es improbable. Pero Paunovic ha hecho que ya no sea imposible, tan solo difícil. Y eso, en una ciudad como esta, ya basta para soñar.

El destino, que a veces también tiene memoria, ha querido que sea contra el Cádiz. El mismo equipo contra el que el Oviedo ascendió en 2015 de Segunda B a Segunda. El partido que cambió todo. El que marcó el inicio de este resurgir. Ganarles otra vez, nueve años después, pero esta vez para subir a Primera, sería algo más que poético.

Y sería, además, cerrar el círculo con Veljko Paunovic. Porque todos los que no recuerdan ver al Oviedo en Primera no tendrán en su memoria la imagen del serbio en aquel Oviedo que descendió en Mallorca en 2001. Uno de los últimos en vestir la camiseta azul en Primera. Él también arrastra la deuda.

Y el domingo, contra el Cádiz, no se juega solo un partido. Se juega la posibilidad de que una generación ya en edad de independizarse y que decidió ser del Oviedo a pesar de todo (con lo fácil que es ser del Madrid o del Barça...), tenga, por fin, algo que contar. "Yo estuve allí", podrán decir. Y si no se consigue, no pasará nada. Volverán a animar. Así es la afición del nunca. Cuánto honor.