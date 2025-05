¿Qué tiene que hacer el Real Oviedo en la última jornada para subir a Primera? Todas las cuentas para ascender y otras combinaciones

Quizás no dependa de sí mismo, pero al Real Oviedo se le han simplificado los cálculos de cara a la resolución del próximo domingo 1 de junio (18.30 horas en el Carlos Tartiere) del partido definitivo para intentar asaltar el ascenso directo a Primera División. El plan sigue siendo el mismo: ganar y esperar. Pero esta vez solo necesita una ayuda, la del Deportivo de la Coruña, que juega a la misma hora del mismo día contra el Elche.

El conjunto gallego se ha convertido en el gran aliado de los carbayones para abrazar el ansiado ascenso, ese que se lleva persiguiendo desde 2001. No se juega nada el Dépor, al margen del honor, y del premio económico por clasificación claro, pero el oviedismo se agarra a las magníficas relaciones entre ambas aficiones para esperar una ayuda desde Coruña.

La combinación que da el ascenso directo al Real Oviedo

Lo primero, como siempre, es ganar. Debe derrotar al Oviedo al Cádiz en el Tartiere. No se juega nada el conjunto gaditano, pero ya dejó muestras de la peligrosidad de una de las plantillas que a priori parecían de las más completas de Segunda: 4-0 al Huesca en la penúltima jornada, con todos los tantos en la primera mitad.

La idea durante la semana de los dirigentes y gestores deportivos azules es la misma: el Oviedo debe centrase en los suyo, en su trabajo. La radio estará activa, pero solo tendrá sentido con un triunfo azul.

Además, hay que esperar la victoria del Deportivo ante el Elche para redondear la carambola. El Mirandés, que juega en Cartagena, se mantiene al acecho, cuarto ahora al ser superado por el Oviedo, en igualdad de puntos. Pero, en su caso, debe esperar el pinchazo de dos perseguidores.

Un posible triple empate: ¿qué pasaría con el Real Oviedo?

Al Elche podría valerle con el empate para ascender, pero solo si el Oviedo está dentro de la ecuación, por una cuestión de goal average particular. Si el Elche empata y Oviedo y Mirandés ganan se daría un triple empate a 75 puntos en el que hay que mirar los enfrentamientos entre los equipos involucrados. El resultado sería: Elche, segundo; Mirandés, tercero; y Oviedo cuarto. Es decir, puede darse la curiosa situación de que el Oviedo ganando pierda una posición.

Y ojo porque no es lo mismo quedar tercero que quedar cuarto: puesto que un mejor resultado en la tabla te da ventaja de campo en las eliminatorias del play off y, sobre todo, que en caso de empate a goles tras todos los minutos disputados (incluida prórroga de la vuelta) sale vencedor quien haya resultado por encima en la liga regular. Un dato importante habida cuenta de que el Oviedo de Paunovic se mantiene invicto: no ha perdido ni un solo partido, algo que le valdría en todo el play-off (aunque fuese empatando) si quedase tercero tras la última jornada de liga regular.

Pero si el Elche empata, el Mirandés gana y el Oviedo no lo hace, el equipo que asciende como segundo es el conjunto de Anduva porque a empate simple con el Elche le tiene ganado el goal average particular.

Este detalle puede tener su importancia ya que el Elche no tiene asegurado el ascenso con un empate, en ese caso depende de que gane el Oviedo para no estar pendiente del Mirandés, lo que añade algo de incertidumbre al choque de Riazor. El empate del Racing en Elda le sacó de la pelea por el ascenso directo y hace que la peor perspectiva para el Oviedo sea un cuarto puesto.

En definitiva, teniendo en cuenta la clasificación (Elche 74 puntos, Oviedo 72 puntos y Mirandés 72 puntos):

El Oviedo asciende directamente solo si logra un triunfo ante el Cádiz y el Elche pierde en Coruña. En esa situación, el ascenso está hecho pase lo que pase en el partido del Mirandés en Cartagena. En caso de que el Oviedo empate o pierda, ya pierde cualquier posibilidad de ascenso directo.

Esta es la situación a la que se enfrenta el Real Oviedo este domingo 1 de junio para lograr un ascenso histórico. En caso de que no lo consiga, tiene asegurado jugar el play off de ascenso, cuyas fechas ya son definitivas.