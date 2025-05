"Esta semana todo Oviedo es un poco deportivista"

El Oviedo quiere ascender. Pero para ello no le basta con una victoria frente al Cádiz. El Deportivo de La Coruña tiene que obrar el milagro en Riazor ante un Elche que depende de sí mismo para ascender. Uno de los oviedistas que más confía en los gallegos es Armando Álvarez (Colmar, Francia, 1970), exfutbolista azul y del Dépor.

¿Cómo ve al Oviedo?

Hay muchas opciones porque el equipo está entrando en una dinámica muy buena. Siempre hablamos de los últimos diez partidos y la verdad es que los nueve que llevamos han sido buenísimos: seis victorias y tres empates. Ahora el juego no importa, yo creo que lo importante es competir bien y ganar los partidos, y el Oviedo lo está haciendo con sus armas, que yo creo que es no encajar goles y aprovechar las oportunidades que tiene. Y con eso le ha dado bastante para cumplir.

¿Con ese juego, el ascenso directo sigue siendo factible?

Estamos viendo que puede pasar cualquier cosa. Lo importante es hacer nuestros deberes, que los hemos hecho por lo menos en las últimas jornadas. Ahora empiezas a acordarte de esa racha tan mala que tuvimos con Calleja, pero bueno, el fútbol es así. Ahora estamos bien y ojalá se pueda conseguir el ascenso directo.

Y si no, que la decepción no invada las cabezas.

Eso es. No puede ser algo decepcionante, sino algo que nos anime para competir en esa fase de ascenso. Al final hay que pensar que no dependemos de nosotros mismos, por lo que nunca puede ser un fracaso. En el momento en el que tú haces los deberes, hay que estar contento. El problema llega cuando no los haces y otros los hacen por ti. Yo creo que nosotros los haremos, a pesar de que no será un duelo fácil. Hay presión, nerviosismo, el campo estará lleno. Lo que suceda en el otro campo también influirá. Hay que salir a ganar y después, lo que venga.

Y si el Dépor no obra el milagro, siempre queda el jugar el play-off como tercero.

Entonces tiene que ser un aliciente porque si quedas tercero, tienes ventaja incluso empatando. Si empatas la eliminatoria, pasas.

Conoce bien a Paunovic. ¿Cómo califica al equipo desde su llegada?

Inmejorable, ha sacado unos registros muy buenos porque los demás equipos han hecho un muy buen final de Liga. Ahora, como comentaba, echamos de menos puntos que nos hemos dejado por el camino. Pero no hay que pensar en lo que podría haber sido, lo importante es el presente y Paunovic ha hecho que el Oviedo compita muy bien y los chicos han creído en él.

Medio ascenso del Oviedo pasa por Riazor, la que un día fue su casa. ¿Cómo ve ese partido?

El Elche también tiene que hacer sus deberes, pero son partidos en los que no sabes lo que puede pasar. El Dépor juega muy bien y está muy por debajo de donde creo que podría estar porque tiene jugadores muy buenos. Nos ganó aquí y allí nos costó ganarles. Y el Elche es un auténtico equipazo, pero le puede pesar los nervios de estar tenerlo ahí. Puede haber una mano dudosa, un penalti, que entre el VAR… Todas esas cosas pueden cambiar un partido. Yo creo que esta semana todos somos un poco deportivistas, al fin y al cabo, somos primos hermanos y ojalá podamos conseguirlo.

Se está hablando mucho de que los gallegos llevan tiempo de vacaciones…

Sí, claro, es normal. Han tenido unas épocas complicadas metiéndose en problemas. Compiten muy bien, pero después de tanto tiempo, los jugadores se dejan llevar. Pero siempre hay que confiar en que en estos partidos hay alicientes. Jugadores que no han tenido oportunidades y quieren demostrar, gente que quiere renovar… Están defendiendo un escudo y cuando sales ahí lo das todo. Ya se han visto casos así, como el famoso Alcorconazo el año del Eibar… Hay que confiar en el Dépor.

En Principio, Yeremay, su estrella, va convocado con la sub-21. Desde su rol de analista en la radio, ¿cómo lo ve?

Puede pesar. Es un jugador muy bueno, desequilibrante y con un buen uno contra uno. Además, tiene gol. El Elche es un equipo que juega un fútbol muy ofensivo, por lo que espero que arriesgue mucho.

¿Y cómo ve al Cádiz?

Pues viene de meterle cuatro goles al Huesca. Competirá bien. Necesitamos mantener la puerta a cero y aprovechar nuestras oportunidades.

Lo seguirá desde su puesto como comentarista en la RPA.

Sí, es muy gratificante. Llevo muchos años ya junto a Miguel Fernandi y la verdad es que me divierto mucho. A ver si el Oviedo nos puede dar una alegría.

¿Ha hablado con algún colega de Coruña? ¿Se ha encomendado a San Juan?

Ayer me llegaron muchos mensajes de gente de allí con la que conservo amistad. Quieren que el Oviedo suba, porque al final somos equipos hermanados. Esperemos que se pueda conseguir, aunque lo primero, repito, es hacer los deberes en el Tartiere.