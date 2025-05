“¡Está todo arreglado!”: el día que el portero del Oviedo Lombardía frustró el ascenso del Elche

"¡Está todo arreglado! ¡Está todo arreglado!", le gritaban a escasos metros del oído, pero él ni caso. Alfredo Lombardía, portero del Real Oviedo entre 1968 y 1974, seguía concentrado en su trabajo, que era dejar su meta impoluta. Daba igual que el Oviedo ya hubiera ascendido, porque su tarea seguía siendo la misma. Su actuación aquel 1 de junio de 1972 fue colosal, los azules arañaron un empate sin goles de Elche y el conjunto local se quedó a última hora sin ascenso: Castellón y Zaragoza acompañaron a los de Toba.

Ahora que Elche y Oviedo, con el Mirandés agazapado esperando su oportunidad, se baten en busca del ascenso directo, los más veteranos se acuerdan de aquella tarde mágica de Alfredo Lombardía.

"Eso de que estaba arreglado no encajaba porque Rubiera (utillero azul) negaba con la mano desde el banquillo y me gritaba: ‘¡Ye mentira!’", explicaba Lombardía, fallecido en 2020, hace unos años a LA NUEVA ESPAÑA. "Nosotros no teníamos nada a favor, ni del Elche ni del Zaragoza. Estuvimos bastante acertados, en nuestra línea, pero ellos fallaron cuando las tuvieron para marcar", recuerda Vicente González-Villamil, titular aquel día.

La resolución de la temporada 71/72 estuvo a la altura de emoción de la actual. El Oviedo llegó a la última jornada –en realidad era una fecha pospuesta del 1 de enero al final de la competición– ya ascendido, con 50 puntos, seguido de Elche (48) y Zaragoza (48), ambos en posición de premio. Cuarto era el Castellón, también con 48 y aspirante a usurpar un puesto al que fallara, como así fue. La victoria se recompensaba con 2 puntos.

En Elche, el Oviedo jugó más relajado que en anteriores semanas, pero Lombardía negó una y otra vez el gol local, ante el asombro del público, que abarrotaba el campo. La imagen que trascendió de aquel choque fue la que acompaña esta información, capturada por Perfecto Arjones: Joaquín Vidal, delegado del Elche, se apoya en el poste derecho de la meta azul diciéndole algo a Lombardía, en el diálogo ya comentado al comienzo de esta información.

Lombardía siguió actuando en su línea, hasta que el colegiado decretó el final, el Elche se quedó sin premio y se montó el jaleo, con empujones y recriminaciones hacia los oviedistas. "Tensi, Manolín y yo llegamos un poco más tarde que el resto al túnel de vestuarios y cuando entramos vimos que se había montado una gran bronca, con bofetadas por todos lados, hasta que llegó la Policía", cuenta Vicente que, eso sí, matiza que "ni los futbolistas ni el cuerpo técnico del Elche estaba en la pelea".

La cosa no fue a mayores y el Oviedo cerró la temporada con el primer puesto, y con un regalo añadido a Castellón y Zaragoza. Eso sí, la Policía tuvo que escoltar a la expedición azul hasta Alicante por las amenazas de un público muy caliente.