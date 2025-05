Colombatto llama a "tener fe": "Queremos darle una alegría a la gente que lo ha pasado mal todos estos años, hay que creer"

El Real Oviedo se enfrenta a un partido crucial. Si bien es cierto que una victoria por si sola no certificaría el ascenso, los azules tienen muchas posibilidades de asaltar la categoría de oro del fútbol español tras 24 años. Sobre ello habló en El Requexón Colombatto.

El duelo ante el Tenerife. "Después de cómo se nos había dado el primero tiempo, siento que si un equipo sabe sufrir, íbamos a tener alguna oportunidad de poder ganar el partido. Dicho y hecho. No fue nuestro mejor partido, pero creo que lo que rescato es que nos mantuvimos siempre en el duelo y cuando tuvimos que golpear lo hicimos. Cuando llegamos tras el partido estábamos contentos porque sabíamos que teníamos la oportunidad de seguir soñando. Luego ves los resultados y nada, seguimos con la misma positividad. Lo que podía pasar pasó y fue bueno para nosotros. Que hayamos ganado es importante para llegar a casa con posibilidades".

La semana previa al partido del ascenso. "Esta semana será linda. Es mi segundo año aquí y llegamos a estas instancias. Llegar a final de campeonato peleando cosas es bonito. A veces el fútbol te las da, y otras no. Pero es importante llegar. Queremos conseguir ganar cosas, trofeos, ascensos... Tomamos la semana como importante".

Abstraerse de lo que pase en otros campos. "Voy a hacer como el partido anterior. Pensaré en lo que nos compete a nosotros, que es ganar a un gran rival como es el Cádiz. Luego habrá que esperar, no hay más. Los demás equipos tendrán que hacer lo suyo. Venimos luchando desde atrás y estamos a la espera de una oportundiad. El resto, se verá".

Valorar el play-off. "Yo pregunto a esa gente que hace 25 años no se jugaba el play-off y el año pasado se jugó. Hoy gracias a Dios estamos de nuevo y nadie le dio mérito. El Oviedo está haciendo la mejor temporada de Segunda División, nadie lo valora. Esta institución y los propietarios somos muy ambiciosos y queremos mucho más que eso. Por eso la gente pienso eso, pero hay que dar mérito a lo que se ha hecho hasta ahora, pero queriendo siempre más. Sea directo o por la otra vía, eso ya se verá. El equipo contagia ilusión, y a eso hay que darle mérito. Al final, la vida, al que trabaja y persevera... Los que pasaron cosas feas... Les termina pasando cosas buenas, y siento que a este club le pasará".

La quinta amarilla. "Eso es lo de menos. Lo importante es ganar el partido y si sale la amarilla, sale. Es en lo que menos voy a pensar, eso no es lo importante. Tenemos la suerte de tener un gran plantel y aquí no importa Colombatto ni ningún nombre. Cada vez que un jugador reemplaza a otro se juega hasta mejor. Le daremos con todo".

Que la grada retransmita el resultado de Riazor. "Esas cosas pueden pasar. Al final te abstraes, pero claro, la gente va a estar atenta. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que será ganar nuestro partido. Ya no es cosa nuestra. No depende de nosotros. Pienso que el estadio va a estar a reventar y la gente estará muy ilusionada".

El Dépor saldrá a ganar. "Somos profesionales y eso no se pone en dudas. Estamos hablando del Dépor, de un equipo histórico. Ellos son profesionales, harán su trabajo y querrán ganar. Ellos tendrán que hacer su partido y hagan lo que tengan que hacer. No nos compete, no es nuestra preocupación. En esta Segunda División nunca se sabe lo que va a pasar. Jugaremos contra un gran rival, que si bien no se juega nada, saldrán a ganar. Lo fundamental es estar concentrados en lo nuestro, en preparar la semana y tirar para delante. Hay mucha ilusión, fe... Hay que creer".

El ambiente del Tartiere. "Espero un ambiente caliente (risas). Conozco a la gente de aquí y estará lindo. Será una buena caldera en la que será bonito jugar. Queremos darle una alegría a la gente. Como jugadores queremos devolver la alegría a la gente después de todo lo que han pasado estos años".