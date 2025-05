Yo solo sé que el domingo podemos enloquecer: la opinión de Xuan Fernández sobre el desenlace de la Liga

Pongámonos en el peor escenario de todos los posibles. ¿Cuál sería la situación más crítica del domingo a las 20.30 horas para el Oviedo? Finalizar la Liga cuarto y jugar un play-off de ascenso a Primera. Sí, lo peor sería quedar cuarto. ¿Cuántas temporadas estuvo el equipo soñando precisamente con eso en esta década?

Lo mejor, perfectamente posible con una victoria ante el Cádiz y el favor del Dépor –hermano, vecino y club señor– sería enloquecer, llorar, reír, gritar y cantar para decir adiós, por fin, a una categoría que ya se hace demasiado larga.

En cinco días y unas pocas horas, Asturias y su capital podrían volver a ser de Primera. Esta vez no es el manido tópico. Sí, se puede. No es que se pueda: es que está ahí, muy cerca. Se roza. Ni un año después del enorme disgusto de Cornellà, el equipo no solo se ha recompuesto, sino que ha elevado la apuesta, compitiendo por primera vez por el ascenso directo en esta etapa que empezó precisamente contra el Cádiz.

Pase lo que pase, el Tartiere tiene que ser una fiesta el domingo. ¿Y si arranca el partido, el Oviedo se adelanta y el Dépor mete un gol? ¿Y si le da por meter otro? El primer paso para lograrlo es creer. ¿Qué motivos objetivos hay para no hacerlo? Es el Elche el que llevaba semanas celebrando un ascenso, no el Oviedo. Yo solo sé que si nuestros hermanos coruñeses les meten un susto, quizá la presión para Sarabia y los suyos sea insuperable. Por eso es importantísimo que el Oviedo salga a tope y que el banquillo del Elche tenga claro que los azules van a cumplir.

La temporada del Oviedo, acabe en subidón o en bajón, es el espejo en el que mirarse para seguir creciendo. Sin buenos resultados –lo único que cuenta– hablaríamos de otra cosa, pero Pachuca ha logrado una unidad social y un impulso deportivo que no se veían en años. No hay fórmula mágica alguna: simplemente, Jesús Martínez y los suyos apuestan por el Oviedo. Los errores que se cometen –que haberlos, haylos– se afrontan ahora desde la tranquilidad y la cercanía. ¡Vaya diferencia con temporadas recientes! Los números con esta propiedad dejan claro que su llegada supuso un antes y un después: el primer año, Cervera mediante, el equipo quedó octavo; el segundo, sexto, hasta la final por el play-off; y el tercero... ¡Ay, el tercero, cómo puede acabar!

"La mecha está prendida", dice Paunovic, una bendición para el oviedismo que probablemente tendría que haber llegado antes. Los hay que, teniendo al equipo sexto "con la mejor plantilla de la categoría" quieren cobrar de Primera sin subir a Primera y los hay que tienen el equipo muy cerca de Primera. El técnico tiene todo lo necesario para triunfar: carácter, personalidad, conocimiento táctico y también flor, cualidad que se agradece. Chucho, pase lo que pase, bien estaría atarlo para la campaña que viene.

Que Paunovic sabe lo que hace se vio ante el Tenerife, cuando con 0-0, una imagen lamentable del equipo y cierto tembleque, sacó a Luengo, un defensa. Muchos nos llevamos las manos a la cabeza y montamos la de Dios desde la silla.

Lo que pasó después es que, gracias a ese cambio, Nacho Vidal pudo adelantarse varios metros, robar un balón en el área contraria y meter el gol de la victoria que permite seguir soñando. Lo de Paunovic, un novato en España, no lo esperaban ni los más optimistas. Quizá su mayor mérito ha sido convencer a unos jugadores alicaídos, a menudo faltos de espíritu, de que es posible competir por todo lo alto.

Seguramente esta semana haya tenido trabajo extra, porque la versión ante el Tenerife –y también la de algún tramo ante el Zaragoza– no debería repetirse si de ascender se trata la cosa. Da la sensación de que algunos jugadores se bloquean, atenazados por la presión de lo que está en juego. Por ahí tiene mucho que corregir Paunovic de cara al domingo. Hay que estar preparados para que los nervios sean el estado natural, aunque esto ya no haya quien lo aguante. Tebas debería prohibir el domingo las aplicaciones de resultados: nos ahorraríamos todos muchos sustos innecesarios. Todos alerta, porque quizá el domingo Oviedo vuelva a ser de Primera División.