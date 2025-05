"La afición del Oviedo nunca criticó al que lo daba todo en el césped"

Los 353 partidos vistiendo la camiseta del Oviedo suponen la mejor carta de presentación. Pero hay más en la carrera de Vicente González-Villamil (Oviedo, 1947), primero porque su vida ligada al fútbol le dio después más vuelo, con labores de entrenador, de secretario técnico o, ahora, de presidente de los veteranos del club. Pero, sobre todo, por la forma en la que siempre se ha comportado, dentro y fuera del campo. Vicente fue uno de los más queridos en el césped, por esa forma de entregarse en cada partido, y sigue siendo uno de los rostros más reconocibles cuando se habla de la historia del Real Oviedo.

Vicente, ayer, en la ciudad deportiva azul. | LUISMA MURIAS

Mañana recibe un homenaje a su trayectoria y antes habla con LA NUEVA ESPAÑA para repasar su vida unida al fútbol y lo que le viene ahora a su Oviedo.

¿Le hace mayor recibir un homenaje?

No, si mayor sí que lo soy... (risas). Yo no soy muy partidario de los homenajes, prefiero ir al de otros, pero es verdad que mi familia y mis amigos me decían que mejor los homenajes en vida.

Y lo bonito que se acuerden de uno...

Eso es algo que no tengo palabras para agradecer. Y que además no solo se trate de gente del fútbol, sino de otros deportes. Es algo que me llena de orgullo.

Si le digo "Real Oviedo", ¿qué es lo primero que le viene en mente?

Mi padre siempre me llevaba de pequeño al campo, a ver a Toni, Argila, Marigil... Un día íbamos caminando por la calle, tendría yo 10 años, y veo que viene Toni y le da un abrazo a mi padre y a mí me estrecha la mano. Aluciné. A la noche me dicen mis padres "a cenar, lávate las manos". Por supuesto, no me las lavé (risas).

La pasión le viene por su padre.

Era muy futbolero, en mi casa se hablaba mucho del Oviedín. Y jugaba muy bien, pero tuvo que dejar el fútbol muy joven porque casi pierde una pierna. A él, el sentimiento le llega por mi abuelo, Francisco González Argüelles, que fue uno de los que participó en la fundación del Real Oviedo.

¿Cómo llega Vicente al Oviedo?

Empecé en el colegio de los Dominicos, jugando con los amigos, y de ahí pasamos al Tradecol. Después nos llamaron a algunos del Oviedo, para jugar en el Vetusta. El cambio fue grande. Yo de aquellas ni soñaba con dedicarme a ello. Cuando llegas a un equipo como el Vetusta te das cuenta de lo buenos que son. Y ahí o te adaptas o te vas fuera.

¿Un cambio grande?

No tenía nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado, ni los entrenamientos, ni el nivel de los compañeros... Eran todos buenísimos. Decía: "¿Qué hago yo aquí?". Entendí que debía esforzarme más. Mucho más. Y que si no valía, no sería culpa de nadie, sino solo mía.

¿Su primer día con los mayores?

En aquella época, los jueves era habitual jugar un partido el Oviedo contra el Vetusta. Tenías algo de contacto. Ya en mi último año con Marigil, Julio me dijo que pasaría a la temporada siguiente con los mayores. Chuso ya había subido aquel año. En pretemporada me llamaron a las oficinas de Marqués de Santa Cruz para firmar mi primera ficha profesional. Fue en 1970. Una alegría inmensa, imagínate.

¿Su primer sueldo?

El establecido para los solteros, 10.000 pesetas. Los casados cobraban 15.000. Y 1.000 por cada hijo. Eso era inamovible, y luego cada uno negociaba su ficha. Vivías en una pensión, en un hotelín que te pagabas tú y te daba para vivir holgado. Era un buen sueldo. Y estaban las primas: 10.000 pesetas por ganar en casa, 15.000 ganar fuera y 10.000 por empatar. Los años de ascenso ganabas una pasta solo en primas.

Volvamos al Oviedo. Ya se siente jugador del primer equipo cuando recibe una llamada inesperada.

Antes de empezar la Liga nos reúnen a Juan Ventanova y a mí y nos dicen que nos quieren ceder al Langreo, que competía en la misma categoría, en Segunda.

¿Le molestó?

No lo entendí. No me lo esperaba porque cuando te meten la ficha es que confían en ti. Pensé que ya había superado aquella prueba. Y me lo hacen cuando la temporada iba a empezar. Me costó entenderlo.

Pero acepta.

De aquellas los clubes tenían la sartén por el mango. Acepto, sí. Llego un sábado a entrenar y el domingo juego un rato contra el Córdoba. Ganamos. Antes del partido, me llamaron otra vez del Oviedo. Era el delegado. Me dice que no juegue con el Langreo, que el lunes vuelvo al Oviedo. Por lo visto se había lesionado Tensi... Le digo que no, que no puedo. Que al tramitarme la ficha el Langreo si me la dan de baja me quedo 6 meses sin jugar. Y no quería estar parado. Se lo dije a Coto, el presidente del Langreo que era, además, secretario general del Real Oviedo. Mira lo que ha cambiado. Lo comprobaron y tenía yo razón. Me quedé todo el año en el Langreo.

¿Cómo ve ese año a distancia?

Me vino muy bien. Me costó entrar pero jugué casi todo el año. Competí en la misma división que el Oviedo. Me dije: "Yo puedo jugar al fútbol a este nivel".

Regresa al año siguiente.

Recuerdo sobre todo el respeto a los veteranos. Era máximo. Si hablaba Juan Manuel en la caseta todo el mundo callaba. Y te hablo justo de Juan Manuel porque era una persona única, un ejemplo, sensato, cuidaba cada detalle... Un capitán con todas las letras. Y es historia del Real Oviedo. Debería tener mucho más reconocimiento del que tiene.

¿Cómo era el público oviedista?

Exigente... Buf. ¡Mucho! Esas jugadas de ahora que se la pasan al portero y oyes un murmullo... Pues de aquella te montaban un pollo tremendo. "¡P’alante!", te gritaban si la dabas atrás. Era fútbol de chocar, de no dar un balón por perdido. La afición nunca criticó a un jugador que luchara y lo diera todo, pero como tires un caño y no corras... ¡cuidadito! Con el que se esfuerza, premio. Yo tuve mucha suerte con la gente.

¿Le cuesta más a los de casa?

Sí, sí. En el reconocimiento, pero también en lo económico. Los de fuera ya llegaban con una ficha interesante y a los de aquí nos costaba 2 o 3 años.

El ascenso de 1972. ¿Cuál fue la clave?

El Oviedo venía de promocionar, pero se hizo una plantilla renovada, con entrenador nuevo. El campo se embarraba mucho, no se podía jugar al toque. Fuimos listos. Y no se pensaba en grandes objetivos. Empezamos a ganar y cuando nos dimos cuenta estábamos a un ritmo muy bueno, en casa y fuera. No perdíamos, no nos marcaban. Esa inercia nos llevó arriba. No nos presionamos mucho, aunque nos dimos cuenta de que podíamos subir. Éramos fuertes. Fue todo muy natural.

¿No sintieron presión?

No nos afectó. No éramos un equipazo, sino un equipo apañado. Sin estrellas. Y nos ayudó la gente, fue tremenda su actitud. Se llenaba el campo, porque veían que ganábamos con ese estilo tan peleón y se volcaron. Hubo partidos que los ganó la gente. A los futbolistas de ahora siempre se lo digo: transmitir querer ganar que el público no os va a dejar.

¿Y el ascenso del 75?

Vino Miera, fue un cambio importante, y veníamos de descender. Un año más exigente, entrenamos muchísimo. Era otra cosa. Teníamos dos puntas increíbles, Mariano (Marianín) era una bestia, pero Galán también decidía partidos. Teníamos más plantilla que en el 72.

Vicente Miera.

Muy metódico, exigente. Dominaba táctica, física... Muy completo. Nos vino muy bien. Estaba muy encima, ascendimos bien ascendidos por ese trabajo diario.

¿Cuál es el jugador que más le impresionó en el Oviedo?

Hombre, estuve 8 años de pareja de Tensi, que era un defensa increíble, del que aprendía todos los días. Pero hay otro que me llamó la atención desde el primer día: Clemente Iriarte. Tensi se me llena la boca hablando de él, pero jugando en diferentes líneas y eso que a veces tenía que reñirlo, lo de Iriarte me encantaba. Abarcaba mucho, no paraba de correr, era espléndido en el trabajo. Cuando Cruyff puso de moda darle con el exterior, Iriarte ya le daba mucho antes, de una manera magnífica. Pero la verdad es que tuve mucha suerte con mis compañeros. Uría, Javier, Bravo, Mariano, Galán, Tensi, Juan Manuel, Jacquet... A veces me tocaba apretarles, pero tuve una gran fortuna.

¿Y el rival más duro?

No lo dudo: "Cholo" Sotil. Pequeñín, muy bueno, un gran tipo. Podía chocar, jugar, aguantarla, tenía gol. Era futbolista.

La retirada, ¿cómo llega?

La edad te retira. Tenía 34 años, y estaba bien. Me comunicó el presidente Yagüe que no me renovaba. Me llamaron 2 equipos, uno me pagaba muy bien, 2 años de contrato me daba. Pero había nacido mi tercera hija, teníamos una farmacia y lo de irme solo no lo veía. Yagüe me ofreció ser segundo entrenador y dije que sí. Se lo comenté a mi mujer, le extrañó, pero es más importante la familia que lo mucho que a mí me gustara el fútbol. Lo peor fue no estar en el día a día, en los entrenamientos. Porque disfrutaba mucho con eso.

¿Costó el cambio de compañero a entrenador?

Me ayudaron mucho los compañeros. Fue sencillo. Yo decía lo que tenían que hacer y cumplían. A veces me tocaba reñir, pero era parte del trabajo.

Jugador, entrenador, secretario técnico... ¿Dónde ha disfrutado más?

Siempre lo digo: el fútbol es para jugar, para ser futbolista. Lo otro está bien, pero es para jugar.

De lo actual, ¿habrá carambola el domingo?

Tú gana. No me salgas a esperar, porque lo normal es que te metan. Controla el partido y gana. Gana. A veces hay sorpresas, estamos cansados de verlas en el fútbol, ¿por qué no nos va a tocar a nosotros? Y si nos toca jugar la promoción vas centrado y consciente de tus posibilidades.

¿Si toca play-off?

Pues también veo muchas opciones. Lo vemos todos los domingos que puedes ganar a cualquiera. El año pasado jugamos una final, cometimos errores, sí, pero esa experiencia se suma. Ahora hay muchos que repiten en la plantilla.

¿Se imagina el ascenso?

Pues ni me pasa por la cabeza. Después de tanto tiempo... Hay mucha gente que lo lleva deseando años. He vivido un par de ascensos con el Oviedo y son recuerdos imborrables. Uno ahora sería una locura.

¿Cómo ve las opciones del Avilés, con el que ascendió a Segunda como entrenador?

Con ilusión. El otro día nos reunimos por el 35º aniversario del ascenso, recordando aquellos tiempos, que fueron muy bonitos, y muchos irán para el partido. No sé aún si tengo entrada... Espero poder ir.

El ascenso parece bueno para el fútbol regional.

Ojalá suban, Asturias lo necesita, Avilés es una ciudad muy futbolera, se ha visto ahora que se han enganchado. Fueron más de 500 a Majadahonda. Lo merece. La temporada con Rozada es muy buena, estar siempre arriba y además competir así en el play-off... Tiene mucho mérito. El 0-2 es un paso tremendo, han trabajado para ello. Lo mejor es que han enganchado al público.

n