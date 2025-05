Esto dice la IA sobre las posibilidades del Oviedo para el ascenso: el sorprendente cálculo de ChatGPT

El Real Oviedo quiere evitar tener que pasar por el duro trance de una fase de play off para lograr el objetivo más ansiado por decenas de miles de oviedistas: subir a Primera División 24 años después. Para ello, debe ganar, sí o sí, en su duelo ante el Cádiz en el Carlos Tartiere.

Pero no solo eso: el conjunto carbayón, entrenado por Paunovic, debe esperar que el Elche pierda en su duelo en tierras gallegas ante un Deportivo de la Coruña que, al igual que el Cádiz, no se juega nada en la última jornada de Segunda o Liga Hypermotion.

Al Oviedo no le vale otra cosa que sean los tres puntos ante el Cádiz en casa y tampoco le vale otra cosa que no sea una derrota del Elche en Riazor. La combinación de ambas circunstancias es la única fórmula azul para lograr el ascenso directo. Lo bueno es que si eso ocurre, no necesita una tercera condición relativa al Mirandés, el otro equipo con opciones aun de ascenso directo.

Pero en caso de que esa combinación no se dé, el Oviedo guarda en la recámara la opción del play-off, que afrontaría, en la mayor parte de escenarios, desde el tercer puesto de la clasificación. Solo un triple empate a puntos entre Elche, Mirandés y Oviedo (para lo que Elche debería empatar en Riazor y Mirandés y Oviedo ganar sus duelos ante Cartagena y Cádiz) dejaría a los azules en la cuarta posición para el play off.

Hay que recordar que quedar en posición más alta en la tabla supone ventaja de campo en las eliminatorias para el ascenso al igual que, en caso de empate al final de todo lo jugado (incluida una hipotética prórroga en la vuelta), ganar el enfrentamiento sin necesidad de ir a los penaltis.

Con toda esta combinación, hemos preguntado a la inteligencia artificial (IA) de forma lo más controlada posible que haga un cálculo de probabilidades del ascenso del Oviedo. Esto es lo que ha contestado ChatGPT en base a un cómputo de datos contrastados.

Las probabilidades del Oviedo para subir a Primera, según ChatGPT

Para estimar la probabilidad de ascenso directo del Real Oviedo en la última jornada de LaLiga Hypermotion 2024/25, se puede aplicar un modelo probabilístico básico a partir de:

Clasificación actual Condiciones necesarias para el ascenso Probabilidades estimadas de resultados en los partidos clave

Datos actuales

2º Elche CF

74 puntos

Partido: Deportivo de La Coruña/Visitante

3º Real Oviedo

72 puntos

Partido: Cádiz CF / Local

Ascenso directo del Oviedo = Gana su partido + Elche pierde el suyo

Suposiciones estadísticas

Usamos datos de casas de apuestas y modelos ELO para estimar probabilidades básicas de los partidos:

Probabilidades del Oviedo vs Cádiz:

Victoria Oviedo: 47,5%

Empate: 26,5%

Derrota: 26,0%

Probabilidades del Deportivo vs Elche:

Victoria Deportivo: 30%

Empate: 32%

Victoria Elche: 38%

Cálculo de la probabilidad combinada

Queremos la probabilidad de este escenario:

(Oviedo gana) ∧ (Elche pierde)

Esto se obtiene multiplicando las probabilidades independientes:

P(Ascenso directo)=P(Oviedo gana)×P(Elche pierde)=0.475×0.30=14.25%P(\text{Ascenso directo}) = P(\text{Oviedo gana}) \times P(\text{Elche pierde}) = 0.475 \times 0.30 = \mathbf{14.25\%}

Resultado final estimado

Probabilidad de ascenso directo del Real Oviedo: ≈ 14%

Consideraciones cualitativas

A favor del Oviedo :

: Juega en casa con lleno absoluto.

Excelente racha: 9 partidos sin perder.

Motivación máxima y momentum anímico.

En contra :

: Depende totalmente de un fallo del Elche.

Algunas bajas (Lemos, Viñas, Chaira).

El Deportivo no se juega nada (riesgo de poca intensidad).

Escenario alternativo: Playoffs

Si no se da el ascenso directo (≈86% de probabilidad), el Oviedo jugará playoffs, donde las probabilidades de ascenso oscilan estadísticamente entre el 18% y 28% según modelos históricos para equipos en tercera posición.