Diez años después, todo vuelve a pasar por el Cádiz: "Veo con más opciones al Oviedo que al Elche"

El domingo, a las 18.30 horas, el Oviedo se juega su regreso a Primera División frente al Cádiz tras 25 años de lucha constante. Y claro, la coincidencia no pasa desapercibida para quienes vivieron, hace exactamente diez años, otra tarde histórica ante el mismo rival. En 2015, un cabezazo de David Fernández (Madrid, 1985) en el Carranza devolvió al club azul al fútbol profesional tras quince años de barro. Aquel gol abrió una nueva etapa para los azules. Diez años después, el fútbol le ofrece al Oviedo la posibilidad de regresar a la Liga de la que nunca debió salir.

David Fernández celebra el ascenso de 2015 en Cádiz a hombros de Cervero y con Linares al lado. | MIKI LÓPEZ

Desde la distancia, David Fernández lo sigue viviendo "casi como si estuviera allí". El central recuerda con nitidez a LA NUEVA ESPAÑA aquel momento, uno de los más importantes de su carrera como futbolista. "Lo tengo grabado como si fuera ayer. Las sensaciones que vivimos ese día son muy difíciles de explicar. Fue especial, mágico, y ojalá este domingo lo sea también", confiesa. En la memoria colectiva de la afición azul, su nombre quedó para la historia tras anotar aquel cabezazo a centro de Susaeta que hizo temblar a una ciudad entera.

Diez años después, todo vuelve a pasar por el Cádiz

Ahora, una década después, se repite el cruce de caminos con el Cádiz, esta vez en un Tartiere lleno y con la ilusión desbordada. Fernández lo tiene claro. "El Oviedo está en una buena posición. Jugarte todo en casa es lo que uno querría en esta situación. Tiene que ganar, sí, pero depende de sí mismo en lo emocional. Prefiero estar ahí que en el lugar del Elche", dice.

El análisis del exfutbolista parte de su experiencia. En 2019, siendo jugador del Alcorcón, le tocó vivir el desenlace de temporada desde el otro lado. "Ese año, el Eibar se jugaba el ascenso directo en nuestra casa. Si ganaban, subían. Y les ganamos 2-0. No podían con las piernas, les pesaba la tensión. Estos partidos no los gana necesariamente el que más se juega, sino el que mejor gestiona los nervios", asegura, dando un halo de esperanza a un Oviedo que no lo tiene nada fácil, puesto que, además de ganar su partido, el Dépor debe hacer lo propio contra el Elche en Riazor.

Pero Fernández cree que los azules, al no tener tanta presión, lo tienen todo de cara para ascender. "A priori, le doy más opciones al Oviedo que al Elche. Al final de temporada, cuando te estás jugando tanto, las piernas pesan más. Y creo que el Oviedo llega más entero", comparte.

Sobre el Cádiz, rival del Oviedo, Fernández es claro: viene de golear al Huesca por 4-0, un resultado que no deja margen de relajación al Oviedo. Fernández relativiza. "Son partidos distintos. Cuando no te juegas nada, saltas al campo sin presión, más suelto. Eso ayuda. Pero ahora, en este contexto, el Oviedo es más equipo. Tiene una plantilla compensada, con jugadores que han sabido ganar partidos incluso cuando no han jugado bien. Eso es lo que te permite llegar a estas alturas con opciones", cree.

El madrileño, además, comparte la experiencia del ascenso con el otro héroe, el que hoy en día es médico del club azul, Diego Cervero. "Está más emocionado que los propios jugadores. Lo está viviendo como un niño pequeño. Me alegro mucho por él, porque está donde quiere estar, aportando al club desde otro rol, pero con la misma pasión de siempre", cuenta el futbolista, que estará el domingo en el Tartiere. Subirá desde Madrid para vivirlo en directo. No pide nada. Solo desea lo mejor para uno de los equipos que más le han marcado en su carrera. "No me importaría entrar al vestuario unos minutos antes, pero no quiero influir en nada. Los jugadores saben perfectamente lo que se juegan. Que estén tranquilos, que se centren en lo suyo y que disfruten del momento. Luego, lo que tenga que ser, será", explica.

Como hace diez años, la ciudad contiene la respiración. Entonces fue Cádiz el lugar del alirón. El domingo, el Tartiere espera ser escenario del siguiente gran salto. David Fernández, como toda una ciudad, sueña con ver por fin al Oviedo en Primera.