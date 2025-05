David Costas da la clave "Paunovic" para el ascenso: "Quiero jugar con la camiseta del Oviedo en Primera División"

El Oviedo se juega el domingo (18.30 horas) poder ser equipo de Primera División la temporada que viene. Para ello, hacen falta piernas frescas, pero también gente con experiencia que guíe al resto del vestuario de cara a jugar finales como la que los azules tienen por delante. Para eso hay gente como David Costas (Vigo, Galicia, 1995), encargado junto a su compañero Dani Calvo de echar el cierre a las puertas de la defensa del Oviedo y de aconsejar a sus compañeros para poder hacer historia.

La primera es obligada. ¿Cómo está el vestuario?

Bueno, al final hay que ser realista, el ascenso no depende de nosotros. Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano como venimos haciendo y no pasa por otra cosa que ganar al Cádiz. Debemos centrarnos en nuestro partido porque lo importante es tener esas buenas sensaciones que estamos teniendo últimamente. El otro día no fue el mejor partido a nivel de juego, pero sí que es verdad que el equipo está siendo sólido. Estamos sacando los partidos adelante y eso es muy importante para el final de temporada.

Lleva mucho tiempo en Oviedo, supongo que ya sea un oviedista más. ¿Cómo se siente poder al fin disputar un ascenso directo a Primera?

Sí, llevo aquí mucho tiempo. Siempre lo he dicho, hablándolo con el club, con la gente que me pregunta por la calle, con mis amigos de aquí de Asturias. Siempre les he dicho que esta es mi casa, que siento al Oviedo como el club más importante en mi carrera y estoy muy contento de estar aquí, muy feliz. Ojalá pueda estar muchos años más y a ver si ese ansiado ascenso directo se puede cumplir. Sería un broche de oro a estos cuatro años que llevo aquí, más ese medio que estuve en 2017. Sería la hostia, hablando mal y pronto.

Hablando de etapas. Quizá sea usted el más indicado para hablar sobre la transformación del club en todos estos años. La llegada del Grupo Pachuca se nota.

Bueno, es verdad que las plantillas año a año van subiendo el nivel. Se notó especialmente con el cambio de propiedad. Se notó la ambición de querer ascender a Primera División, la profesionalidad y muchas otras cosas que antes había, pero no al nivel que las hay ahora. Especialmente a la hora de confeccionar una plantilla sí que es verdad que hay una diferencia grande. Son muchos años, el club va creciendo y la propiedad está haciendo un esfuerzo muy grande porque el club mire hacia Primera, y eso es un cambio importante.

Fin de semana de vértigo. Como comentaba antes, parte del ascenso no depende del Oviedo. ¿Asusta que el Dépor no se juegue nada? Al final, el ADN de los deportistas nunca les permite perder.

Sí, bueno, yo viví situaciones parecidas. Es una situación un poco complicada. Al final es un partido de fútbol en el que todos, a priori, somos gente profesional. Tú siempre sales a un partido a ganar y yo entiendo que el Dépor irá a hacer lo mismo, pero obviamente, en un partido puede pasar de todo. El Elche se juega algo muy importante y nosotros debemos pensar en lo nuestro, que pasa por ganar para que si se cumple lo que no está en nuestra mano no lo dejemos escapar. Si se da y nos ayudan, habrá que ir a La Coruña a llevarles unos cachopos (risas).

Es gallego, de Vigo y del Celta. ¿Es un poco del eterno rival esta semana o eso nunca?

Sí, sí, ahora mismo, la verdad es que estoy con el Dépor a muerte. Soy de Vigo y jugué en el Celta. Me alegro muchísimo de lo que están consiguiendo con gente de la casa, con Iago Aspas como buque insignia, gran amigo mío. Pero, en este momento, el que nos va a dar de comer a nosotros es el Dépor. Yo soy jugador del Oviedo y me alegraría muchísimo que consiguieran la victoria esta semana.

El Elche llega con la necesidad de ganar y tras un tramo final de Liga muy exigente. ¿Le pesarán las piernas a sus jugadores?

Bueno, puede ser. El Elche tiene muchos futbolistas importantes que se han jugado muchas cosas durante su carrera, gente veterana, gente que puede gestionar mejor esas situaciones. Pero todo puede pasar, ¿no? Hace unos cuantos años le pasó al Eibar contra el Alcorcón. Ojalá el Dépor haga lo que creo que va a hacer. Todos somos jugadores profesionales de fútbol, queremos ganar todos los partidos.

Al Oviedo le llega un Cádiz que acaba de meterle cuatro al Huesca. Supongo que no será un camino de rosas.

Sí, no va a ser un partido fácil. El Cádiz tiene grandísimos jugadores, hombres que están haciendo un final de temporada muy bueno, están compitiendo en todos los partidos y sin jugarse nada le meten 4-0 al Huesca el pasado fin de semana. Faltándole jugadores importantes son capaces de meter cuatro goles, de no encajar y están terminando el curso relativamente bien. Por eso debemos centrarnos en lo nuestro, en hacer un buen partido. O no, pero a sacarlo adelante. Tenemos que ganar como sea. Todos queremos hacer el partido de nuestras vidas, pero lo importante y lo primordial es ganar como sea.

Si por desgracia el ascenso directo se les escapa, ¿cómo llegan las piernas a este play-off?

Ya tenemos la experiencia de haber jugado uno el año pasado y el equipo tuvo energía hasta el final. Si ascendemos el domingo sería brutal y un descanso a nivel mental de esa presión de las últimas semanas. Pero el equipo está preparado para lo que sea, tiene energía de sobra, el míster está convencido de que ascendemos el domingo. Tanto él como su cuerpo técnico tienen una energía que es necesaria para ciertos momentos, como los que estamos viviendo ahora. Todos juntos podemos conseguirlo.

Desde la llegada de Paunovic no se ha perdido ningún partido. Ese balance, de cara a un play-off como tercer clasificado, es medio ascenso, ¿no?

Bueno, obviamente tienes un cierto beneficio el ser tercero, pero un play-off es como una final. Una final a doble partido, donde te relajas 15 minutos, te meten un gol y lo acabas pagando durante toda la eliminatoria. Claro que existe ese beneficio a la hora de si se da un empate, pero yo creo que el play-off lo gana el mejor en ese partido y no el que viene haciendo una temporada buena. Nosotros estamos preparados mentalmente para lo que se viene si al final caemos en play-off. Pelearemos hasta el final.

¿Qué lección han aprendido los que estaban el año pasado en la derrota en Cornellá?

Bueno, hicimos un partido en casa bueno, fuimos superiores al Espanyol. Pero nos quedamos con un resultado corto. Llegamos allí con victoria, pero ante un equipo que debería haber ascendido directo. No les sale un gran año y al final suben porque tienen jugadores determinantes que te acaban sacando del partido. ¿Conclusiones? Pues que eso es un play-off, que no el que mejores sensaciones tiene al final de temporada es el que sube y que son 90 minutos en tu casa y 90 minutos en la del otro equipo en los que tienes que estar concentrado y metido hasta el final.

¿Qué diferencias encuentra desde la llegada de Paunovic respecto al Oviedo de Calleja? ¿Qué es lo que ha cambiado?

Paunovic transmite una energía y un nivel de convencimiento hacia una idea brutal. Tiene una manera de vivir los partidos muy diferente a lo que había antes. Cada entrenador es un mundo, no es por acusar a Calleja de nada. Paunovic es un entrenador totalmente distinto con un carácter muy positivo, que transmite un nivel de confianza en sí mismo, en lo que hace y en sus jugadores que a mí me ha sorprendido. Eso te contagia una energía que te permite creértelo. Si tienes alguna duda, te viene el míster el lunes y te dice que el domingo se asciende. Arranca la semana y dudas. El martes te lo repite y al final de semana te lo terminas creyendo. Pues lleva repitiéndolo dos meses y medio. Cada día te va convenciendo poco a poco de que el fin de semana vas a ganar y al final, salir siempre vencedor te lleva a lo que él quiere, que es ascender.

En lo personal ha tenido que convivir con bastantes lesiones. ¿Cómo está a día de hoy?

Es una pregunta que se repite mucho. Este año solo he tenido dos lesiones y una me ha coincidido con sanción por cinco amarillas; ahí solo me perdí un partido. Sí que es verdad que cuando me lesiono estás tres o cuatro semanas inactivo y soy un jugador al que le cuesta arrancar y necesito siempre un partidillo o dos de adaptación. Pero ahora mismo, los últimos dos o tres partidos he acabado bien físicamente, no he tenido ningún problema, estoy haciendo datos físicos buenos y me encuentro muy bien.

Le quería preguntar por la zaga del Oviedo. Calvo y usted son fijos, pero cada vez que Luengo salta al campo, cumple. ¿Merece más oportunidades?

Es complicado porque que uno merezca más también quiere decir que otro merece menos. Es un grandísimo jugador, lo demuestra siempre. Viene de no competir en dos meses, sale y es de los tres mejores del partido. Siempre dije que es un futbolista que tendría en mi equipo. Pero gracias a Dios, aunque haya días malos, en este equipo la parcela defensiva tiene un nivel bastante alto. El fútbol muchas veces es injusto con la gente. Oier es un jugador importantísimo para el club. Si repasamos las cifras es un jugador que a priori venía con un rol de revulsivo y está llamado a ser importante. No sé si en este partido, en el play-off o cuándo, pero lo será. Es un gran compañero y un futbolista excepcional.

Más allá del césped, usted es uno de los líderes del vestuario. ¿Aconsejan mucho al resto?

Este año no hay tanta gente tan joven como hubo otros años, tenemos hombres con mucho rodaje en la categoría y que saben lo que es. Hay futbolistas que han ascendido cuatro veces a Primera División. Gente que ha jugado tres play-offs. Saben lo que es ganarlo, perderlo. El grupo está convencido y todos sabemos lo que nos estamos jugando y lo que cambia la vida después.

En caso de ascender este año, ¿sería el momento más especial de su carrera?

Sin duda, y con mucha diferencia. Hay muchas cosas que me han marcado, como mi debut en Primera, jugar la Europa League con el Celta… Pero nada comparable a este proyecto, en el que eres una pieza importante dentro de la plantilla y te sientes partícipe. Llevó muchos años aquí y sería, sin duda, el momento top uno, el más importante de mi carrera. Estaría muy feliz y orgulloso de pertenecer a este equipo.

¿Cómo se imaginan la ciudad este domingo?

No me lo quiero imaginar (risas), pero creo que se colapsaría Oviedo, sería una locura. Ayer (por el miércoles) estaba jugando a la Playstation con Saúl Berjón y me preguntaba si veía viable el ascenso. Yo le contesté que está complicado, pero que como se consiguiese, que no cogiese el coche (risas). Las calles van a ser una barbaridad y la gente está deseando celebrar. Viajaría gente solo para vivir ese momento.

¿Si ascienden, cómo lo piensan celebrar?

Soy muy supersticioso. No me gusta pensar en eso, pero obviamente quemaremos todas las naves. Yo estoy llegando al final de mi carrera, tengo 30 años y aún me quedan unos cuantos años, pero esas cosas hay que disfrutarlas. Ahora mismo no sabría explicar cómo, pero estaré rodeado de este grupo que tenemos que es mi familia. Y no solo de jugadores. Hay gente aquí que lleva el club toda la vida.

Le queda un año. ¿Le queda mecha a David Costas para jugar en Primera División?

Estoy para lo que necesite el club. Estoy muy agradecido y feliz, y si cuentan conmigo estaré siempre disponible para ellos. Si por cualquier cosa deciden que no es el momento de David Costas en el Oviedo, que es el momento de irse, llegaremos a un acuerdo, pero me marcharé agradecido con Martín Peláez, con Agustín (Lleida), Roberto (Suárez)… Yo quiero jugar con el Oviedo en Primera y seguro que llegaremos a un acuerdo.

Suerte.

Gracias.