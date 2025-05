Objetivo, conquistar Primera: así fue el último entrenamiento del Oviedo antes del partido del posible ascenso

Los guerreros que mañana tratarán de salir victoriosos del Tartiere ante el Cádiz estuvieron acompañados en el feudo carbayón por canteranos del cadete y del infantil que ejercerán de escuderos de los futbolistas de Veljko Paunovic. El serbio convocó a todos los recoge pelotas del Oviedo para darles una charla sobre cómo gestionar el partido y entrenó con ellos en el último tramo del ejercicio. Con las botas puestas y emocionados por lo que están a punto de vivir, observaban pacientes el entrenamiento y murmuraban entre ellos. «¿Será este el último entrenamiento en Segunda?», decían. Quién sabe.

La plantilla del Oviedo se entrenó hoy-a excepción de Viñas, Chaira y Lemos- de cara al choque de carácter trascendental de las 18.30 horas. En 25 años, es la primera vez que los azules disputan un partido con el que podrían conseguir el ansiado ascenso a Primera División de manera directa. Los jugadores comenzaron entrenando aspectos de fuerza y reflejos, para luego realizar un partidillo de entrenamiento de titulares contra suplentes. Paunovic tardó en salir del vestuario, algo habitual cuando se ejercitan en el Tartiere. Cuando asomó por el túnel de vestuarios, se encontró con varias caras conocidas. Allí estaban Martín Peláez, presidente del Oviedo; Roebrto Suárez, director deportivo azul; y Agustín Lleida, director general carbayón. Se saludaron y se desearon suerte de cara al partido que se juega hoy en el Tartiere. La misión es clara: ascender a Primera. Pero no será fácil.

Para conseguir promocionar de manera directa, al Oviedo no le sirve con ganar su partido. Tendrá que hacerlo, y, además, esperar a ver lo que pasa en La Coruña. El Deportivo debe ganar al Elche en Riazor para que los azules puedan ser equipo de Primera, algo complicado, teniendo en cuenta que los gallegos no se juegan nada y el Elche es uno de los equipos más sólidos de la temporada. Pero no es imposible.

Sin embargo, Paunovic está convencido de que el objetivo es difícil, pero que sus hombres están de sobra capacitados para conseguirlo. «Estamos ante el partido de nuestras vidas. El tiempo que llevamos aquí muestra que el trabajo ha dado sus frutos. Dependemos de nuestro partido. No totalmente, pero debemos cumplir con nuestra parte, que es lo que tenemos bajo control. Estamos satisfechos con el trabajo realizado. Ahora toca lo más importante. Estamos tranquilos, con calma, concentrados. Todos son conscientes de la importancia del partido. Pero tenemos una pasión ardiente. Hay muchas emociones, entusiasmo, pero hay que manejar el partido desde el punto de vista emocional. Sabemos que todo puede pasar», dijo el técnico el viernes en El Requexón.

Tras el final del entrenamiento, los deberes ya están hechos. Como el estudiante que se mata a estudiar minutos antes de un examen. De poco sirve el nerviosismo, el trabajo de una temporada se verá reflejado sobre el césped a las 18.30 horas. Ahora solo queda confiar en el plan de Paunovic, que, de momento, está funcionando. Nueve partidos y ninguna derrota. Ese es el saldo. Y si no se asciende directo, el Oviedo se juega además ir al play-off de ascenso a Primera como tercero, algo vital para este conjunto azul, que no pierde. El tercero puede subir sin meter goles, algo que al conjunto del técnico serbio se le da especialmente bien.