La arenga de Cazorla para el play off ante los 30.000 aficionados que abarrotaron el Tartiere: "Elegimos creer"

No ha podido ser. El ascenso directo se le escapaba al Oviedo a pesar de su victoria contra el Cádiz por 2-1. El Elche goleaba al Deportivo de la Coruña, impidiendo así que los carbayones consiguieran el ansiado pase a primera sin complicaciones.

Sin embargo, los jugadores apuestan por confiar en el play off contra el Almería. Muestra de ello han sido las emotivas palabras que Santi Cazorla pronunciaba al término del encuentro.

"Queremos daros las gracias por estar, por empujar, por creer… Hasta la última jornada hemos luchado por el ascenso directo con el que todos soñamos. No hay lugar a la decepción. Nos espera una gran oportunidad que se debe luchar con esfuerzo y con coraje. Y que se conquista con fe. Elegimos creer. Os necesitamos más que nunca. Cuando estamos unidos no hay sueño que nos resulte imposible. Solo se dan la voz y el corazón. La familia que nunca falla. Lucharemos por este escudo, por este club, pero sobre todo, lucharemos por vosotros. Queda lo más bonito y lo daremos todo. Con vosotros a nuestro lado no hay nada que temer. Gracias oviedistas, el camino continúa y lo mejor está por llegar… ¡Vamos Oviedo!", exclamaba el jugador ante los miles de aficionados que estaban en el campo.