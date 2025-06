Conjura oviedista desde La Coruña

"Lo que empezó en La Coruña, se cerrará en La Coruña". Son palabras de Alejandro Pérez, oviedista de Avilés afincado en La Coruña. Él, junto a los cientos de carbayones que residen en la ciudad de la Torre de Hércules, conjuran un ascenso azul que pasa por Riazor. Un Dépor que no se juega nada debe ganar al Elche para que el Oviedo –que debe hacer lo propio en el Tartiere ante el Cádiz–, pueda ser equipo de Primera División.

A la izquierda, Silvia Rodríguez, embarazada de Jimena, y Borja Fernández. A la derecha, Carlos Alonso y Adrián Cañizo, en Riazor. | LNE

"Llevamos una semana curiosa en el trabajo. Nos vacilaron mucho. La sensación que tenemos los aficionados del Oviedo aquí es que la ciudad entera quiere que consigamos el ascenso. Pero hay que tener suerte, claro", dice Pérez, que no está muy convencido de lo que pueda hacer el Dépor. "El viernes pasado cené con mi novia en Coruña y ves a algún jugador. En otro momento de la temporada no los ves. No se juegan nada y llama la atención que hayan peleado tanto para que Yeremay juegue. La gente de aquí no tienen mucha esperanza en el equipo, pero yo llevo yendo al gimnasio con la camiseta del Dépor toda la semana. La esperanza nunca se pierde. A medida que avanzan los días se ve más positivo", asegura Pérez, muy amigo de Fran Graíño, otro de los hinchas azules residentes en La Coruña. Ovetense de 26 años, hace "un año y pico" se fue a hacer la residencia de traumatología al hospital de La Coruña. "Llevamos toda la semana picándonos. Veo mucha simpatía entre aficiones, aunque siempre hay casos y casos. Se llevan muy mal con el Sporting y eso, quieras o no, favorece. Veo una situación compleja porque tienen muchos titulares lesionados y llevan un mes de vacaciones, pero esperemos que salga bien y haya suerte", dice Graíño, que vendrá a Oviedo junto a su compañero de piso, hincha del Racing de Ferrol, para ver el partido en el Tartiere y disfrutar de una buena previa. "Según termine la guardia en el hospital, marcho para Oviedo. Todo por el equipo", sentencia.

Conjura oviedista desde La Coruña

"La verdad es que estoy súper taquicárdico. Tenemos la oportunidad de subir directos después de 24 años. Este fin de semana iremos a ver el partido al Tartiere y seguro que, como siempre, merecerán la pena los 600 kilómetros que haremos", relata Borja Fernández, oviedista afincado en la ciudad de la Torre de Hércules. Se casó con una gallega, Silvia Rodríguez, y tienen una hija, Jimena, abonada del Oviedo "desde el día que nació". "Estoy seguro de que el asunto no se va a decidir hasta los últimos instantes de ambos partidos. Si en Riazor hay empate, el Elche tendrá que apretar porque no le vale el empate. Es ahí cuando dejarán espacios y Yeremay podrá hacer de las suyas. Tengo muchas esperanzas, de veras", cree este oviedista, que celebró el tanto de Nacho Vidal ante el Tenerife como si lo hubiese marcado él. "Mi mujer me preguntó que si estaba loco, pero es que siento mucho al equipo", dice. "Si sube el Oviedo iré del Tartiere a Covadonga en un día. Además, me tatuaré algo relacionado con el escudo carbayón. Todo gracias a mi padre, Ceferino Fernández, y a mi abuelo Fernando García, que me hicieron ser de nuestro Real Oviedo y ahora, habrá continuidad con mi hija Jimena", asegura.

También vive en La Coruña el oviedista Carlos Alonso, que trabaja en Riazor entrenando a un equipo de hockey. Lleva allí casi diez años, por lo que ya tiene hasta acento gallego. Cuando el Oviedo juega contra el Dépor en el Tartiere, su casa se convierte en una especie de hotel para todos sus amigos de La Coruña. "Montamos unas previas espectaculares. Están todos deseando que subamos porque somos un equipo histórico. Lo único que les da pena es que en ese caso no podamos enfrentarnos la temporada que viene", zanja. Que todos den mucha suerte desde La Coruña.