EN DIRECTO: Vive toda la previa, ambiente y la lucha del Oviedo por el ascenso directo a Primera en la última jornada

Oviedo respira este domingo un ambiente especial. La ciudad se juega devolver a su equipo a Primera División 24 años después. Y lo pueden hacer por la puerta grande en la última jornada de Segunda, en la que el equipo entrenado por Paunovic llega con opciones de ascenso directo. Eso sí, con la bala en la recámara del play off si no saliese todo de cara hoy.

En este directo narrado os iremos contando todo lo que suceda, todo lo que quiere y necesita saber la afición carbayona en una fecha determinante, la de la final de la liga regular para la que el Carlos Tartiere y sus alrededores vivirán un ambiente muy muy muy especial. A saber:

Todo el ambiente de previa, con imágenes, vídeos, anécdotas y testimonios

Todo lo que acontezca durante el partido contra el Cádiz

Todo lo que suceda en el Dépor-Elche, el otro encuentro del que depende el ascenso directo de los carbayones

Todo el post-partido: declaraciones y reacciones, y, por supuesto, celebración si la hubiera

Lo que tiene que hacer el Oviedo para subir

Quizás no dependa de sí mismo, pero al Real Oviedo se le simplificaron los cálculos de cara a la resolución de este domingo 1 de junio (18.30 horas en el Carlos Tartiere) del partido definitivo ante el Cádiz para intentar asaltar el ascenso directo a Primera División. El plan sigue siendo el mismo: ganar y esperar. Pero finalmente solo necesita una ayuda, la del Deportivo de la Coruña, que juega a la misma hora contra el Elche.

La fórmula es clara, el Oviedo necesita:

Ganar al Cádiz en el Tartiere.



Que el Elche pierda contra el Deportivo en Riazor

Todo lo que no sean esos dos resultados, dejarán a los azules emplazados para el play off de ascenso a Primera.

La llamada de Paunovic

Paunovic, entrenador del Oviedo, ha alimentado la euforia porque su estilo casa con el optimismo, pero de puertas hacia dentro no se ha salido del guion, preparando con mimo la semana en el cuartel general de El Requexón. Quiere frenar el caudal ofensivo del Cádiz, a pesar de las bajas, y su peligro a balón parado.

Tiene el serbio la ausencia de Sibo, algo que le duele de forma especial, pues desde su llegada le ha entregado el mono de trabajo: él es el encargado de equilibrar al equipo. Está sancionado, y jugará De la Hoz en su lugar, casi inédito, salvo a ratitos, con el entrenador serbio. El cántabro ofrece experiencia, pues esta acostumbrado a moverse en estos escenarios tan cargados.

Parece que no será la única novedad en el equipo. Seoane aspira a colarse y podría relevar a Álex Cardero en la media punta. También está Paraschiv llamando a la puerta del once. Alemão no atraviesa su mejor momento y el rumano ha ido convenciendo a Paunovic entrenamiento a entrenamiento. Esta tarde puede tener su momento.

Paunovic, que ha elaborado una lista de 25, podría apostar por Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Rahim; De la Hoz, Colombatto; Hassan, Seoane, Portillo; Paraschiv. Completan una lista de la que se caerán dos nombres: Braat, Narváez, Lucas, Eze, Luengo, Marco Esteban, Pomares, Falah, Cardero, Santi Cazorla, Moyano, Paulino, Lamine y Alemão.

Pero nada de ello se confirmará hasta un rato antes de que el balón empiece a rodar, a las 18.30 horas, en la última jornada de Segunda División. Será entonces cuando el corazón de Oviedo acelere sus pulsaciones, y en este directo estaremos al quite de cualquier detalle para contárselo a todos los que quieran seguir con intensidad el ya de por sí intenso desenlace de la temporada carbayona.

Carmen Azofra bajó hasta el Hotel Monumental Naranco a las 13:00 horas pa animar a los jugadores a la entrada. Ahora, aguarda paciente su salida “hoy es el día”, asegura esta aficionada que cree que “después de 10 años ya nos toca. Junto a ella Neli y José Magarán, hija y padre “es un partido muy importante; tengo un presentimiento” asegura el progenitor abrazando a su hija. Carmen Azofra junto al hotel de concentración del Oviedo. / S. B.

Este es el ambiente en el Hotel Monumental Naranco, de donde saldrán los jugadores oviedistas rumbo al estadio. Les espera en las calles una locura de ambiente. Ambiente en el hotel de concentración del Oviedo. / S. B.

El Oviedo ha tenido dos entrenadores en esta campaña: Calleja y Paunovic. Con los dos el equipo ha estado codeándose casi toda la temporada en la parte alta. Pero en este tramo final, en el que el equipo se ha vuelto especialmente fiable y sólido, la marca del serbio ha aparecido con fuerza. Aquí os lo contamos. Un muro llamado Oviedo: los llamativos números defensivos con Paunovic

Adriana Martín y Enol Laria, de dos años, confían en los azules. “¡Vamos a ascender!” Adriana Martín y Enol Laria. / J. A.

Isabel Garcia, Ana Alonso, David Casas y Pablo García, pronostican el ascenso del Oviedo. “Estará complicado, pero nosotros ganaremos con goles de Paulino y Costas”, dicen. Isabel Garcia, Ana Alonso, David Casas y Pablo García. / J. A.

El ambiente oviedista ya se deja notar en las calles de la ciudad. Incluso tres horas antes del partido ya había un goteo de gente enfundada en los colores del equipo. Y así nos empiezan a llegar fotos.