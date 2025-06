Eugenio Prieto, último presidente en Primera, apuesta por el ascenso: "Riazor aprieta mucho"

"Estas de Joluvi son de mi época, pero hubo unos problemas y tal y a media temporada nos fuimos con Erima, que son los de Adidas. Pero esta ye guapa, ¿eh? Con estos cuellos y tal", dice Eugenio Prieto, expresidente del Oviedo, mientras inspecciona una zamarra azul de la temporada de 1996 en su oficina de Siero. El empresario se reúne con LA NUEVA ESPAÑA días antes de que el conjunto carbayón tenga la oportunidad de regresar a la categoría de oro del fútbol español. La última vez que un futbolista del Oviedo jugó en Primera, Prieto estaba en el palco.

"La temporada está siendo brillante. No contaba con que llegásemos al play-off, pero hacerlo a falta de dos partidos es un éxito. Ahora queremos la guinda del pastel", dice el que fuera presidente durante los últimos años del Oviedo en Primera. "Hay que ganar al Deportivo de La Coruña. Al Cádiz, perdón; y que luego el Dépor gane al Elche. Eso sería fantástico, pero hay que estar contentos. Hace dos meses, el equipo estaba en caída libre y tras la llegada del serbio (Paunovic) las cosas se simplificaron. Es un tipo serio, trabajador, tiene las cosas muy claras porque él mamó de mucha gente", indica Prieto sobre el técnico del Oviedo, al que él mismo fichó como jugador en la última campaña azul en la élite del fútbol nacional.

"Es como todos los serbios. Él es el líder del equipo. Es muy complicado cambiar una dinámica y lo ha conseguido. Hizo creer a los jugadores, en él y en sus historias", explica el empresario, muy amigo de Augusto César Lendoiro, expresidente del Dépor, del que guarda gratos recuerdos. Esta tarde, el Oviedo se juega el ascenso ante el Cádiz, pero no solo depende de sí mismo. Necesita que el conjunto gallego haga lo propio en Riazor ante el Elche. "Recuerdo una buena anécdota en un desplazamiento a La Coruña. Íbamos caminando Lendoiro y yo por el paseo de la playa y, de repente, vimos a unos chavales del filial. A Lendoiro le sorprendió porque los saludé a todos por el nombre, y él no los había reconocido. Me preguntó: ‘¿Te sabes el nombre de todos los jugadores de tu filial?’. Y yo le contesté: ‘Son los del tuyo’. Pero bueno, era normal. Él no se fijaba mucho en la cantera. Sabía invertir muy bien, era propietario de 35 jugadores, tanto españoles como extranjeros. Invertía muy bien y le salió mejor, manejaba muy bien el tema del fútbol. Pero no iba a ver a los chavales", señala.

Prieto, presidente del Oviedo en una de las mejores etapas de su historia, no piensa en el pasado. "Eso ya es historia. Ahora hay que pensar en el presente, porque si hay presente, hay futuro. Estamos genial, con una buena directiva, que es muy cercana. Supo captar el sentimiento. Además, tienen a Roberto Suárez. Por primera vez en muchos años tenemos un director deportivo asturiano y lo está haciendo de maravilla, con las dificultades que tiene su cargo, trabajar con una propiedad que no es de aquí... Además, hacerlo con un presupuesto limitado es complicado, pero lo está haciendo. El fichaje del portero (Escandell), mismamente, ha sido un éxito. El del lateral derecho (Nacho Vidal), lo mismo. El chaval que trajeron de Uruguay (Viñas), aunque esté lesionado, es un gran jugador. Colombatto está bien, Hassan le gusta a la gente... Está todo el mundo ilusionado", desarrolla Prieto mientras coloca la camiseta del Oviedo encima de su mesa para sacar unas fotos. "Es cojonuda, sí señor".

"Estamos viendo a un equipo que es capaz de luchar hasta el último minuto, pelea hasta el final y levanta los partidos. Tenemos el caso de Sibo. Lo trajo Roberto del Amorebieta y había dudas. Pero se fue adaptando y ahora es un baluarte del equipo. Es un equipazo que juega a ganar, y eso es lo más importante. Cuando pase el tiempo nadie se acordará de cómo jugaste. Los puntos son lo que importa, pero hay gente a la que le gusta ver pases, y tal", dice Prieto, quien todavía no ha tenido el placer de reencontrarse con Veljko Paunovic 25 años después. Lo hará, pero no es el momento. "Ahora mismo están concentrados, que es como debe ser. Tiene que estar en el equipo, y él lo sabe. Que gane al Cádiz y luego ya se verá, ya tendremos tiempo para vernos", indica.

Sorbe el Dépor, equipo que debe obrar el milagro para que el Oviedo ascienda, Prieto es optimista. "Menudo repaso nos metieron en la primera jornada, tremendo. Después aquí, encima, nos ganó. La gente saldrá relajada, unos porque quieren renovar, otros porque están en manos de intermediarios que tratarán de colocarles... Saldrán a ganar, y Riazor aprieta mucho. A ver si hay suerte, anda", zanja el expresidente, que podría dejar de tener el puesto del último presidente en Primera en unas horas.