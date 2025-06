Solo la fe conduce al ascenso: así llega el Oviedo a la cita definitiva, y este es el posible once de Paunovic

Lo primero, por si es usted un turista de un país muy lejano o, directamente, acaba de aterrizar de otro planeta: Si el Oviedo y el Dépor ganan hoy, los azules ascienden a Primera División. Quizás no le parezca tan novedoso, pensará, todos los años suben tres equipos a Primera. Sí, pero es este un caso especial. El de un equipo histórico que en los últimos 24 años se ha alejado de la élite y que ha regateado en un par de ocasiones una desaparición que parecía segura. No, lo de esta tarde, 18.30 horas en el Carlos Tartiere, no es un partido más. Es una invitación a la gloria.

No es sencillo. Nunca lo ha sido para el Real Oviedo. Pero flota en el ambiente esa sensación de por qué no nos va a pasar a nosotros. Y si sí… Lo normal es que el Elche no falle en Riazor, ante un rival ya pensando en los billetes de avión y en qué bañador lucirá este verano. Eso es lo que dice un análisis sosegado y racional del asunto. Pero, ¿desde cuándo el fútbol es racional? Cosas más raras se han visto en este indescifrable deporte. Cosas muchísimo más raras.

Es una jornada para disfrutar. Vaya eso por delante. Primero, por todos los sinsabores de las últimas dos décadas y media. Porque la situación es la soñada también en los últimos diez años, desde el último regreso al fútbol profesional. Y porque, más cercano aún, hace nueve semanas, cuando Calleja achicaba agua en una nave con varias filtraciones, nadie pensaba que esto podía ser real.

Bueno, en realidad sí había alguien que confiaba.

Veljko Paunovic aterrizó con aires nuevos y una mentalidad ambiciosa. En su primera intervención ante los chicos habló de ascenso directo. Sonó a estrategia motivacional, a slogan prefabricado para mejorar la moral. Pocos creyeron que lo decía en serio. Hoy, seis victorias y tres empates después, el Oviedo está a tan solo dos resultados de la gloria. De desatar una fiesta imborrable, un jaleo que se relatará de generación a generación. Como en el 88.

Hay una parte de la ecuación que parece más sencilla que la otra. Ganar su partido. Lo de Riazor es ya otro cantar. Pero Paunovic apremia a los suyos a centrarse en "aquello que podemos controlar". Que es ganar a un Cádiz sin objetivos competitivos pero que es una plantilla potente. Una de las grandes decepciones de la temporada, si se calcula el valor jugador a jugador.

Por ahí empieza cualquier intento hacia la gloria. Por dejar los tres puntos hoy en Carlos Tartiere que presentará un ambiente histórico. Pocas veces se habrá estado tan cerca de un lleno total. Por la semana, cada asiento liberado por un socio no aguantaba más de 3 minutos en la web antes de encontrar un pujador. Más de 30.000 aficionados que, como su entrenador, creen que puede haber final redondo.

Paunovic ha alimentado la euforia porque su estilo casa con el optimismo, pero de puertas hacia dentro no se ha salido del guion, preparando con mimo la semana en el cuartel general de El Requexón. Quiere frenar el caudal ofensivo del Cádiz, a pesar de las bajas, y su peligro a balón parado.

Tiene el serbio la ausencia de Sibo, algo que le duele de forma especial, pues desde su llegada le ha entregado el mono de trabajo: él es el encargado de equilibrar al equipo. Está sancionado, y jugará De la Hoz en su lugar, casi inédito, salvo a ratitos, con el entrenador serbio. El cántabro ofrece experiencia, pues esta acostumbrado a moverse en estos escenarios tan cargados.

Parece que no será la única novedad en el equipo. Seoane aspira a colarse y podría relevar a Álex Cardero en la media punta. También está Paraschiv llamando a la puerta del once. Alemão no atraviesa su mejor momento y el rumano ha ido convenciendo a Paunovic entrenamiento a entrenamiento. Esta tarde puede tener su momento.

Paunovic, que ha elaborado una lista de 25, podría apostar por Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Rahim; De la Hoz, Colombatto; Hassan, Seoane, Portillo; Paraschiv. Completan una lista de la que se caerán dos nombres: Braat, Narváez, Lucas, Eze, Luengo, Marco Esteban, Pomares, Falah, Cardero, Santi Cazorla, Moyano, Paulino, Lamine y Alemão.