El Oviedo, sin carambola: victoria sin milagro ante el Cádiz y el Almería será el rival en play off

Tendrá que ser por el camino largo. El de las emociones fuertes. El que acaba con las uñas de amabas manos. El que ya experimentó el Real Oviedo el año pasado, vivencia que debería servir de mapa. Le toca a los azules volver a explorar el play-off porque el milagro no estuvo ni cerca de lograrse, noqueando en Elche a un anticompetitivo Deportivo en el otro escenario con cosas en juego. Cumplió el Oviedo su parte del trato, imponiéndose al Cádiz, 2-1 con mucha igualdad, pero fallaron las meigas. Toca el play-off y la primera parada del camino señala a Almería. Agárrense, se acercan curvas.

Real Oviedo 2 1 Cádiz 1-0, min. 26: Seoane. 1-1, min. 31: Diakité. 2-1, min. 40: Nacho Vidal. Alineación Real Oviedo Aarón (2);

Vidal (2), Costas (1), Calvo (1), Rahim (2);

De la Hoz (1), Colombatto (1);

Hassan (2), Seoane (2), Cazorla (2);

Paraschiv (1). CAMBIOS Cardero (1) por Colombatto y Pomares (1) por Rahim, min. 61.

Paulino (1) por Hassan, min. 66.

Portillo (1) por Cazorla y Falah (1) por Seoane, min. 82. Alineación Cádiz Aznar (1);

Iza (1), Chust (1), Kovacevic (1), Recio (1), Climent (1);

Diakité (1), Álex Fdez. (1), Melendo (2);

Roger (1), Carlos Fdez. (1). CAMBIOS Ocampo (2) por Roger, Sobrino (1) por Carlos F. y Alcaraz (1) por Álex F., min. 61.

Escalante (1) por Melendo, min. 76.

De la Rosa (1) por Climent, min. 85. Galech Apetezguia (comité navarro). Amarilla al visitante Recio. Carlos Tartiere: 29.418 espectadores.

Un vacacional Deportivo, 0-3 a la media hora y 0-4 al final, se encargó de borrar cualquier intento de carambola a la gloria antes casi de sentarse el aficionado. Así que la tarde se quedó descafeinada. Desprovista de cualquier síntoma de emoción. Se notó en una grada que siempre había creído, hasta que empezaron a caer los goles en Riazor, y al menos quedó el misterio de quién sería el rival en el primer asalto al play-off, una trama menor, lejos del guion hollywoodiense que muchos se habían construido en la mente de camino al Tartiere.

Asumido el destino, el Oviedo logró al menos imponerse, no sin sufrimiento, a un combativo Cádiz. Se ganó el tercer puesto como recompensa, dato interesante: le valen los empates en el play-off y jugará las vueltas en el Tartiere.

Sobre el partido: Entró con bien pie el equipo de Paunovic, con Paraschiv, una de las novedades, controlando en el área cuando no había pasado ni un minuto. Pero llegó la primera mala noticia desde La Coruña y el ánimo general bajó decibelios. Pareció contagiado el equipo. El Cádiz no puso mucha intensidad, se veía que no se jugaba la vida y el partido era de guante blanco, pero al menos dio la cara, queriendo, por ejemplo, discutirle el balón a los azules.

El Oviedo construía bien hasta zona de tres cuartos, ahí ya costaba algo más. Mejoraban las cosas cuando Hassan recibía en ventaja y cuando Cazorla encontraba a algún amigo cerca de la izquierda, la banda desde la que partió.

Hassan advirtió al cuarto de hora con un buen zurdazo y con un remate al aire tras un servicio de Rahim. El primer zarpazo llegó a los 26 minutos. Fue un golazo. Hassan salió esta vez hacia dentro, donde la pedía Seoane con la idea perfilada en su cabeza. En cuanto le llegó la pelota, golpeó con comba, directo a la red, preciso y potente. Imparable.

Saboreaba el Oviedo su resultado –no así lo de La Coruña- cuando el Cádiz se encontró un córner y, de seguido, un desajuste que Diakité aprovechó para marcar, raso, desde la frontal.

No alteró mucho el guion ese golpe, pues el Oviedo siguió a lo suyo, aunque ahora sí con una marcha más, Nacho Vidal pasó a ser protagonista en el último tramo. Primero, con un servicio que no alcanzó Paraschiv cuando lo más lógico parecía la definición.

Después, con la autoría del 2-1. Centro Rahim y remató, a la escuadra, Vidal. De lateral a lateral, síntoma de que el Oviedo llevaba tiempo instalado en el terreno de juego cadista. Un chut raso de Paraschiv que repelió Aznar puso fin a una primera mitad correcta en el verde y decepcionante en las ondas. El ascenso directo estaba descartado y quedaba asegurar la mejor plaza para el play-off.

Se tomó el asunto con suma profesionalidad el Oviedo, como no podía ser de otra forma, y entró en el segundo acto dispuesto a sentenciar. Pudo hacerlo en una asistencia mágica de Cazorla que Hassan mejoró con una gran volea, pero Aznar respondió bien. El galo era de los que estaba por darle color a una tarde que se había quedado algo gris.

Que Paunovic también pensaba en el play-off se demostró con sus primeros cambios. Entraron Cardero y Pomares por Colombatto y Rahim, para resguardar a estos dos: si veían una amarilla se perdían el primer choque de la promoción.

La siguiente sustitución fue menos alegre, pues Hassan, una de las mayores garantías de los azules en el play-off, sintió unas molestias y tuvo que pedir el cambio. Habrá que estar pendientes a la gravedad de las mismas. El Oviedo se relajó algo con los cambios y Melendo probó los guantes de Aarón, que llevaban un tiempo sin tocar la bola. Escalante fue el siguiente en amenazar, por dos veces de cabeza, y Aarón tuvo que intervenir ante una gran jugada de Ocampo, poniendo de manifiesto que el partido se le estaba haciendo largo a un Oviedo que ya pensaba en otros asuntos.

Cerró el equipo de Paunovic el choque con susto, con un contacto en el área de Nacho Vidal con un atacante cadista que el colegiado y el VAR no vieron punible. Un gol le hubiera mandado al cuarto puesto y a Almería en la primera batalla.

No se dio el milagro, no hubo opción, pero le queda la sensación al equipo de haber puesto todo de su parte para intentarlo. Cero reproches. Toca recargar la batería porque vienen días de emociones fuertes. Empieza en Almería. El play-off, el camino largo, vuelve a surgir en la travesía del Oviedo para llegar a la gloria.