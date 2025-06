Pase lo que pase, Oviedo muestra un ambientazo de Primera: así fue la previa de un partido para la historia azul

El Oviedo lleva fuera de la élite muchos años. Demasiados para un club que preparó una previa de Primera División. Miles de personas se reunieron en las proximidades del Carlos Tartiere para apoyar a los suyos, porque "sí o sí", este año, el conjunto de Veljko Paunovic será, de una vez por todas, equipo de la categoría de oro del fútbol español.

Desde las 13 horas, la plaza Pedro Miñor y aledaños se tiñeron de azul. No se había visto una previa así en años. A pesar del horario del partido, las 18.30 horas, la gente se echó a la calle con premura. Nadie se quiso perder lo que estaban a punto de vivir. Isabel García, Ana Alonso, David Casas y Pablo García, ya estaban ondeando las banderas azules horas antes del inicio del duelo. "Está el asunto complicado, pero nosotros ganaremos seguro con goles de Paulino y de Costas", decían mientras bajaban la calle Alejandro Casona vestidos de azul hasta las cejas. A su lado, Adriana Marín y Enol Laria, que llegaban de las manifestaciones de Educación. Todavía con las camisetas de la marcha, pero con ganas de ver al Oviedo ascender de una vez por todas. "¡Vamos a ascender!", decía el pequeño, de dos años.

Poco a poco, la gente fue desplazándose para el hotel de concentración azul, el Silken Monumental Naranco. Allí, cientos de personas esperaron tras las vallas de seguridad para ver a sus ídolos más de cerca, y, de paso, arengarlos para que hiciesen los deberes en el Tartiere. Carmen Azofra bajó hasta el hotel a las 13 horas para animar a los jugadores. Allí aguardó paciente su salida. “Hoy es el día”, asegura esta aficionada que cree que “después de 10 años ya nos toca". Junto a ella, Neli y José Magarán, hija y padre. Ambos aseguran que “es un partido muy importante, tengo un presentimiento”. Cerca, Llarina Zapico y Gerardo Sastre, dos aficionados que prefieren no enterarse de lo que pasa en el resto de campos hasta el final del partido. “Tenemos que subir hoy porque a mí, el corazón ya no me aguanta más sustos”, bromea a pocos minutos de que el autobús comience su peregrinación hasta el Carlos Tartiere.

A las 16.30 horas, puntual como un rayo, el conjunto azul salió del hotel rumbo al municipal azul. En la calle Alejandro Casona no cabía un alma. Miles de oviedistas animaron a los suyos mientras el autobús comenzaba a subir calle arriba. La Policía Nacional colocó vallas de seguridad en ambos lados de la calle, por lo que los aficionados no pudieron acercarse al autocar. Sin embargo, poco les importó. Gritaron, animaron y conjuraron por el ascenso del Oviedo mientras veían pasar a sus ídolos. Por allí estaba Kevin Brady, un norteamericano que se enamoró del Real Oviedo en su etapa de estudiante durante los 90. "Vine aquí a estudiar y me hice del equipo. Los he visto en Tercera, en Segunda B, en Tercera otra vez... Pero ya nos toca ascender", dice Brady, que no tiene nada que ver con la superestrella dela NFL, que él sepa. "Igual somos primos lejanos, pero o lo sé", bromea. Llegó el viernes, y se quedará hasta el jueves, por lo que pide un ascenso rápido. "No quiero play-off a no ser que alguien haga un crowfunding para que me quede todo el mes"; dice.

Poco a poco, todo el mundo se encaminó al Carlos Tartiere. Nadie quiso llegar tarde a la cita. A una hora de empezar el duelo, la grada ya está repleta de aficionados, como en un partido normal. Pero es lógico. El oviedismo lleva 25 años sin ver a los suyos en Primera, y hoy, están ante la oportunidad de verlos regresar.